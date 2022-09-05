退休阿北戀上按摩女　LINE「你沒報備又濕了」正宮氣炸求償

▲男子戀上按摩女傳露骨訊息正宮氣炸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名辛姓退休阿伯已經結婚36年，但他3年前認識一名從事按摩業的朱姓女子後，竟大談黃昏之戀，兩人用LINE互傳「每次約會回來都更想妳呢！不知您有放符法嗎」、「睡在妳的懷抱啦」、「你沒報備又濕了」露骨訊息，正宮發現後氣炸提告求償200萬，法院審理後認為兩人有逾越一般男女交往分際在外幽會，判賠20萬元。

王姓正宮提告指出，他和丈夫結婚多年且育有多名子女，但朱女卻從2019年起和老公偷偷交往，還公開對外聲稱兩人是男女朋友，而她長年為婚姻、家庭付出，還需面對罹癌的病痛折磨，要求老公和朱女連帶賠償她慰撫金200 萬元。

法院審理時，辛姓男子沒有出庭，朱女則辯稱她和辛男都是用LINE聯絡，對話聊天僅為一般關心或閒話家常，對話內容並無一般情侶間交往使用的曖昧性、性暗示或其他足以挑逗情慾言詞，縱偶有略為輕佻詞彙，也是因為兩人本來就是熟識的摰友，偶而出現的幽默玩笑，兩人並沒有不正常的交往。

法官審視正宮提出兩人間的LINE對話發現，兩人幾近每日晨間5點間起床後旋即互道早安，且至當日晚間10點間睡前，均有密集聯繫對話，並互道晚安，及相約見面等行為。

而且兩人的對話都相當露骨「我也要起床刷牙洗臉，鳥鳥不洗啦」、「今晚有跟你約會」、「昨晚之約會太美好啦！」、「每次約會回來都更想妳呢！不知您有放符法嗎」、「睡在妳的懷抱啦」、「你沒報備又濕了」。

法官認為這些對話都表達對彼此思念、互道愛意之親密性或性暗示，既使無法證明兩人有發生性行為，也認定兩人間確有超乎一般友人往來聯繫，超越一般男女普通朋友程度的親密情誼交往、互動，損害正宮的配偶權，因此判兩人應賠償20萬元，全案可上訴。