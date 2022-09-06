竹山東華醫院前進鹿谷無醫村　熱血醫護把教堂變醫院

▲東華醫院前進鹿谷無醫村，熱血醫護把教堂變醫院。（圖／東華醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮東華醫院配合健保署針對醫療資源不足地區的「西醫巡迴醫療計畫」，半年來深入鹿谷鄉「無醫村」，把位於秀峰村的秀峰天主堂化身醫院，定期提供村民醫療服務，讓長輩免去舟車勞頓，也提高就診意願、保障健康。

院方5日將心臟超音波、心電圖、頸部超音波、自律神經檢查、周邊動脈檢查等儀器都帶到現場，由醫師、護理師、藥師協助鄉親看診和拿藥，或進一步安排電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）檢查，華碩公司也熱情相挺，提供多支高畫質手持式超音波；昨下午看診民眾有27位，從1歲的小朋友到90餘歲的長者都有，凸顯村民對巡迴醫療的迫切需求。

鹿谷村民劉益誠說，偏鄉民眾醫療資源很缺乏，更需要受到照顧，看到東華醫院動員這麼多人力和醫療器材，覺得實在不符合成本，但醫護人員願意花心力造福村民，讓他內心也很感動；還有一名李姓阿嬤偕丈夫帶著1歲多的孫女到現場掛號，阿嬤說夫妻倆都有慢性病，孫女則雙腳走路不太平衡、擔心是發展遲緩問題，過去因交通不便又要帶孫子，就醫意願比較低，得知有巡迴醫療就趕來就診。

清水村巷弄長照站C據點照顧服務員陳色娟也說，當地民眾要看醫生很不方便，連小感冒都要跑去集集、竹山，客運一天只剩一至兩班車，沒有交通工具的長輩都反映有醫院進駐巡迴，是很好的服務，要給東華醫院一個讚。

東華醫院社區健康中心主任李玉玲說，該院固定每週一下午2點至5點在秀峰天主堂舉辦巡迴醫療，也有服務慢箋送藥到府，若長輩無交通工具到場，還會安排交通車接送；該院帶隊看診的醫療副院長蘇俊郎說，偏鄉很多類似李姓阿嬤的患者，甚至未檢查連生病都不知道，無法及時就醫，院方把醫療裝備儘量帶齊，保障長輩身體健康，很高興能為偏鄉醫療盡一份心力。