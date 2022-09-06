越南女友工作5年「領生產獎勵金35元」　他開譙污辱人！網逆風戰翻

▲女友收到35元「生產獎勵金」，讓原PO超不滿。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

「真他X的污辱人！」一名男網友抱怨，越南女友是產線員工，在台灣工作5年，最近第一次領到「8月生產獎勵金」，但一打開來只有銅板35元，氣得原PO替女友抱不平。文章引發千名網友關注，一派也傻眼直呼「乾脆不要包」；另一派則質疑「沒明細跟大名，這造假機會很大！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，女友是越南移工，來台工作5年，而最近公司發8月生產獎勵紅包時，豈料裡頭只裝了35元，氣得原PO怒轟「第一次領紅包...真他X的污辱人！」

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文章曝光後，網友反應卻是兩極化，「退給老闆，給他拿去吃藥」、「我們公司開工紅包...1塊」、「包350生日禮金是勉強能接受啦，還沒聽過有包生產禮金的」、「35元不是侮辱你女友，是侮辱工廠負責人」、「南部還有不肖工廠過年期間發給外籍勞工年終獎金台幣8塊的」、「誇張，哪有人包35元乾脆不要包」。

而另一派網友坐等後續，「我覺得你先打去公司了解後再貼文」、「這個帳號，這種發文」、「沒明細跟大名，這造假機會很大」、「講難聽一點，獎金勞工局沒規定一定要發，如果覺得不行就換一間，因為是基層員工，公司會覺得你不做，我可以招別人來做，何況是外勞」。

留言串中，也有網友歪樓，「是『工作生產』獎勵金，還是『懷孕生產」』獎勵金啊？」「生產獎勵金，我以為是生小孩的獎勵金」、「我居然把這個生產想成那個生產」、「生產線獎金，你以為生小孩哦」。

對此，原PO說明「公司發獎金給各部門，然後由各部門人員平均分，我女朋友分到35塊，而且還不是每個移工都有，等她回來我會再問清楚，如有不屬實，我會再PO道歉文！」

▼網友戰翻了。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

