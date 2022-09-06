鄰居送她一袋「爆毛神蛋」　老饕讚高檔貨：第一次煮會懷疑人生

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友5日在臉書PO文表示，鄰居送了一袋「小白蛋」，看起來很可愛，但她不知道要怎麼吃。文章公開之後，老饕們一看便認出是鱉蛋，紛紛留言大讚鄰居很大方，「高檔貨」、「鱉蛋不便宜」、「真好的鄰居」；至於吃法，每個人都有自己的愛好，可以水煮或加薑跟麻油一起炒，但因為蛋白無法凝固，所以第一次料理的人通常都會煮到懷疑人生。

▲原PO收到鄰居送的鱉蛋。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，鄰居給了她一袋「小可愛」，是一顆又一顆的白色小蛋，但她不知道該怎麼料理會比較適合，這才決定PO文問問大家的意見，「那麼小，是要怎麼吃？」

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文章公開之後，老饕們一看便認出是鱉蛋（甲魚卵），不僅人可以吃，寵物也可以吃，號稱「爆毛神蛋」，但價格不便宜，「鱉蛋，補喔」、「高檔貨」、「鱉蛋不便宜」、「真好的鄰居」、「好東西，蒜頭醬油加水就很好吃」、「蒸熟直接吃」、「可以用滷茶葉蛋的方式料理」、「我第一次碰到（鱉蛋）時，以為加個蘇打粉洗乾淨，再來水煮蛋就好，結果水煮下去像放鞭炮」、「麻油鱉蛋超補的，記得薑放多一點，腥味很重」。

也有好心網友提醒，鱉蛋和雞蛋不一樣，蛋白不會凝固，但蛋黃會凝固，所以千萬不要以為蛋白沒辦法凝固就是壞掉了，「第一次煮的人會覺得懷疑人生」、「這種蛋煮熟不會凝固，不要以為壞掉喔」、「鄰居老家養鱉，他們家小孩都生吃，但我不敢，怕生吃有細菌」。

至於鱉蛋到底該怎麼吃比較好，行政院農委會家畜衛生試驗所曾在農委會的網站上公布一篇文章，呼籲民眾做鱉的料理時切記不可生食，也要避免生食鱉蛋或飲用鱉蛋藥酒，雖然鱉的營養價值很高，蛋還具有滋陰補虛的功效，被民間視為滋補聖品，可是鱉的養殖環境較易受到沙門氏菌汙染，所以不建議生食，2014年間就曾發生一名幼童因生吞鱉蛋，造成腸穿孔與腹膜炎的案例。