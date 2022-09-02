她花40分鐘「分屍」柚子！成果慘不忍睹...崩潰喊：客戶別再送了

▲中秋節免不了應景吃烤肉、柚子、月餅，不過有網友分享吃一顆柚子花了40分鐘，吸引網友熱議。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

下週六就是中秋節，月圓人團圓之際，應景吃烤肉、柚子、月餅也不可少，不過有網友卻抱怨不太會處理柚子，光是吃一顆柚子竟花了快40分鐘，讓她崩潰直呼希望公司客戶別再送了！

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一名網友今（2日）在臉書社團「爆怨公社」發文，透露自己吃柚子的方法很笨，花了快40分鐘才吃一顆。原PO強調「尤其那個膜好難撕」，但偏偏每年過中秋節除了家裡有，公司客戶也會送，讓她無奈表示「真的，可以不要再來了！」

▲網友分享一顆文旦柚被分屍慘不忍睹，看起來不是用手剝，而是用刀子切。（翻攝自爆怨公社）

從原PO附上的照片中可見，一顆文旦柚被分屍得慘不忍睹，看起來不是用手剝，而是用刀子切。網友看了傻眼直呼，「這種切法吃起來會苦」、「天阿！！你削的方式不對 所以不好剝」、「吃成這樣你也是強者」、「妳是在示範切西瓜是嗎？」「切成這樣增加困難度～」「天啊頭一次看有人把柚子切成這樣看起來很不好吃」、「能吃成這樣也是一種技術」、「哪有柚子是這樣切的啦」、「柚子竟然能吃成這樣」。

▲▼不少網友都很會剝柚子。（翻攝自爆怨公社）

有網友問「你是不是看網路學剝法的？我也試過！真的是浪費我時間…」原PO則表示是看YouTube教學，也有其他網友分享「我超愛剝耶！超療癒⋯」「剝好……還去籽……就為了讓女兒方便吃」、「牙籤、牙線或大頭針是吃柚子的好幫手」、「我直接請老公剝，就沒有這種問題存在了」、「這個我也不會剝。都是我媽剝好一整碗，我負責吃。」







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