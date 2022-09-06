妹子車上被路人夾紙條　7字讓2千人感動喊「最美風景」

▲女網友收到暖心紙條。（圖／翻攝自Facebook／「林口大家庭LinKou-Family」）



記者崔子柔／綜合報導

開車、騎車上路前應檢查車輛狀況，避免危險發生。一名女子近日發文指出，她準備上車前發現擋風玻璃上被夾了一張紙條，寫著「你右後輪沒氣了」，收到陌生人的貼心提醒讓她相當感動，也吸引超過2千人按讚。

原PO昨（5）日在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，她將車停在林口三井Outlet停車場，逛完街準備開車時，發現擋風玻璃上被夾了一張紙條，寫著「你右後輪沒氣了」。

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▲女網友發文。（圖／翻攝自Facebook／「林口大家庭LinKou-Family」）



「因為這張紙條我才發現右後輪超扁」，原PO指出，她和留下紙條的人素未謀面，對方卻願意花時間來提醒她，小小的舉動可能避免一場意外發生，讓她相當感動，「祝您好人一生平安」。

文章吸引超過2千人按讚，網友紛紛留言表示，「林口最美的風景」、「這社會真的還是有好人的」、「貼心的舉動，好溫暖」、「有愛心的人很棒」，也有不少人建議原PO，「開車前檢查一下輪胎應該是必須的」、「真心建議不要靠別人發現，買一台胎外型胎壓偵測器吧」、「快裝胎壓偵測器」。