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「恐怖情人勸退師」來了　斬斷爛桃花手法曝光

恐怖情人騷擾的事件層出不窮，警方日前就依《跟騷法》逮捕一名男子。（翻攝畫面）

▲恐怖情人騷擾的事件層出不窮，警方日前就依《跟騷法》逮捕一名男子。

圖文／鏡週刊

恐怖情人騷擾事件頻傳，最近有徵信社業者看準商機，訓練了一批「恐怖情人勸退師」，協助客戶擺脫爛桃花的糾纏，雖然費用不低，仍吸引不少苦主上門求助。業者透露，他們會先做身家調查，找出恐怖情人的弱點，再提供客製化的勸退方案，例如安排第三者接近對方、故意亂入，製造客戶分手的機會，或是教導客戶扮演恐怖情人，並以其人之道還治其人之身，讓恐怖情人知難而退。

資深徵信社業者謝智博告訴本刊，恐怖情人多半有「欺善怕惡」的特質，且認定另一半沒有反擊力，才會為所欲為，但只要抓住他們的弱點，再加上精心布局，快速擺脫恐怖情人不成問題。

謝智博舉例，一名漂亮、多金的知名女企業家，與另一半交往數年，但在交往期間，對方不僅會緊迫盯人，還會限制她的行動，甚至禁止她跟異性接觸，若不順男友的意，就會被對方以「我只愛妳」「為妳付出很多」「為妳犧牲」等字眼情緒勒索，讓她相當無奈。為了擺脫爛桃花，女企業家找上謝智博，謝的團隊分析男方特質後，擬定了一套勸退戰略。

▼資深徵信社業者謝智博（圖）指出，恐怖情人多半有欺善怕惡的特質。

資深徵信社業者謝智博（圖）指出，恐怖情人多半有欺善怕惡的特質。（立達徵信社提供）

謝智博告訴本刊，團隊讓女勸退師成為「假小三」，並要她扮演控制狂，以其人之道還治其人之身，對女企業家的男友緊迫盯人，目的是讓男方分心，無法專注在女企業家身上。等到時機成熟，勸退師再跟女企業家套好招，以小三的身分侵門踏戶，到女企業家裡鬧場、攤牌，短短三週就讓女企業家有了順理成章的分手理由。

除了謝智博團隊，另一位在徵信社業界打滾多年的砲哥則指出，勸退師除了腦筋要靈光，心思還要夠細膩，且男女交往經驗一定要很豐富，除了懂異性，更要懂「性」。

▼徵信社接案後會安排客戶跟恐怖情人勸退師開會討論，量身訂做勸退方案。

徵信社接案後會安排客戶跟恐怖情人勸退師開會討論，量身訂做勸退方案。（立達徵信社提供）

砲哥告訴本刊：「曾經有一名人妻受不了老公的性癖好，上門求助，她的老公在外的形象是好好先生，私下卻愛偷拍，還會把老婆的內衣褲藏在公事包，並在上班時間偷聞，他雖然好色，但卻力不從心，只能替老婆口交，滿足性欲。」

不過，人妻並不喜歡這樣的方式，但若不從，老公就會動粗，她想離婚，又怕被打、被殺，變成社會新聞主角，所以向砲哥求助，剛好砲哥旗下的勸退師有藥學背景，他靈機一動，提供一種特殊藥膏讓人妻抹在私處，老公替老婆口交後，嘴巴過敏，以為染上性病，嚇到主動提離婚，人妻也順利恢復單身。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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