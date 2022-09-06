帶辣椒醬返校…一打開瞬間爆炸　女生宿舍秒成「命案現場」

▲貴州黔南辣椒醬爆炸事件，廚房宛如兇案現場。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

今年8月在中貴州黔南發生一起辣椒醬爆炸事件，一名女子在廚房打開密封、略有脹氣的辣椒罐時，瓶子瞬間爆炸，廚房灶台、牆面被噴濺紅色辣醬，現場瞬間激似命案現場。

無獨有偶，江蘇南京一所高中的女生宿舍於9月4日也發生類似案件，一名貴州同學從家鄉帶回辣椒醬返校，因發酵過度爆炸，紅色辣醬噴濺到天花板、牆面，現場味道刺鼻。

辣椒醬噴濺畫面宛如血跡四濺的驚悚命案現場，影片瞬間登上微博熱搜，引發網友熱議「椒房之寵啊～嬛嬛」「整個學期都有味道了吧」「隔著螢幕覺得味兒很大，已經在打噴嚏」「求這個學生的心理陰影面積」，還有網友打趣說：「沒點進來我就知道她來自貴州」。

▼南京一位住宿的女高中生9月4日從貴州返校，帶回家鄉辣醬，結果突然爆炸。（翻攝微博）



據了解，這兩起罐頭爆炸案例疑似與高溫氣候與保存不當有關，也有可能是因為密封罐內發酵產生氣體，導致罐子無法承受壓力而爆炸。生活中也有許多情況容易產生食物爆炸，常見有罐頭、牛奶或者自釀葡萄酒因發酵且在密封容器導致爆炸，過去名廚郭主義也曾用保溫杯泡紅棗茶擺放多天，最後因糖分發酵而爆炸。





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