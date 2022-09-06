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大陸 大陸焦點 特派現場

四川強震21秒畫面曝！招牌砸毀路面2男奔逃　她急喊停車：完了

記者張靖榕／綜合陸媒報導

四川瀘定磨西5日發生規模6.8地震，一段行車紀錄器錄下地震發生瞬間四川人民的驚恐反應，行駛中的車輛遇到大地突然瘋狂搖晃，只能趕緊煞車停在路中央，車內一名女子驚慌一直喊「完了完了玩了」，時間至少21秒。驚險瞬間令網友看呆，「好嚇人」、「我的天就幾秒的時間」、「嚇死我，起雞皮疙瘩了。」

▲▼震央磨西鎮地震瞬間。（圖／翻攝微博）

▲震央磨西鎮地震瞬間，畫面嚇壞網友。（圖／翻攝微博）

微博和推特流傳一段行車紀錄器拍下的影片，地點在震央磨西鎮貢嘎大道，一名男子開車載著車上2名女子，從風景區停車場剛離開，原先車內還在閒聊，下秒突然遇到6.8強震爆發，路樹猛搖，建物上的輕鋼架疑似廣告招牌砸落路面。

駕駛立即踩煞車停在路中央，此時2名男子分別從路邊衝出狂奔。車內女子不斷大喊「地震！完了完了完了」、「停車停車停車」，接著要拉門把想要下車，但被另外兩人阻止，「不要走不要走不要走」、「別走別走別走」！

驚險瞬間在網路上累積超過277萬次觀看，網友紛紛留言，「好凶險，太嚇人了」、「旁邊的房子也垮了...可怕」、「自然界力量面前，人類太渺小了，看著都嚇人」、「天哪，那個樹看上去要飛出去了」、「我的天就幾秒的時間！」

還有網友分享在自家高樓地震當時的經歷，「這次搖的時間久，而且很兇猛，我在成都16樓廚房裡面真的站不住，扶到灶台不敢動，一直搖一直搖，我佳貓貓都嚇到跑去躲起來。」

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