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中秋「4生肖」運勢爆棚　好運降臨「豐厚獎金入袋」

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲星座專家艾菲爾表示，在中秋節前後，４生肖的人運勢看漲。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者隋昊志／綜合報導

本週末將迎來3天中秋連假，除了烤肉賞月之外，台彩也有中秋節獎金加碼，不少人也希望自己在各方面都能有好運勢。星座專家艾菲爾指出，「猴、蛇、馬、牛」4個生肖在中秋節前後會有「好運降臨」，其中屬牛的人運勢最佳、財運看漲，會有貴人相助讓事業水漲船高，在辛苦工作後可能會獲得大筆豐厚的獎金。

第四名：生肖猴【貴人相挺】
中秋節前後，屬猴的人「天解」吉星拱照，代表會有貴人相伴，遇到困境能夠化險為夷、馬到成功。在工作運方面可說是如日中天，無論是想要自己創業或是跳槽都有利。

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在事業方面，領導或同事都是貴人，也會在遇到瓶頸時給予幫助，只要能夠穩紮穩打的做事，就一定有所收穫。另外可以多參加公司聚會，會有人引薦貴人，讓整體運勢有更強勁的發展。


第三名：生肖蛇【張燈結彩】
中秋前後，屬蛇的人在吉星「太陰」拱照下，桃花大開丶姻緣大好，太陰娘娘守護末婚女性求桃花，中秋節當天一定要向太陰娘娘奉茶，祈求桃花降臨；已婚女性則是可以向月亮娘娘祈求婚姻幸福，至於身邊已經有伴的人，也會得到雙方家長丶親友的祝福，情路一路順暢。

屬蛇的人在這段期間，不妨可以試著在穿衣風格丶髮型丶妝容上換些新意，做些讓自己開心的改變，展現自信美，提高自信心，無形中自然能吸引追求者的眼光，相信專屬的幸福就會更快地降臨。


第二名：生肖馬【事業高升】
中秋節前後，屬馬的人將星護體、三台臨照，現在就是最適合改變的時機。若是面臨真的想轉換跑道，可是卻又對未來感到迷惘，雖然不知道自己離職後下一條路該怎麼走，或是該往哪裡前進，但這不該是阻礙前進的絆腳石，反而是該開始計劃未來的時刻。

屬馬的人需要把自己的未來計劃表拿出來修改一下，該去進修丶該考證照就去執行，別繼續留在原地了，會白白浪費這次的轉職好機會。

第一名：生肖牛【財運看漲】
中秋前後，屬牛的人會有一波貴人運勢來襲，使整體事業水漲船高，在公司更有底氣，能受到長官青睞，賦予重大合約，而也能順利在期限內完美達成目標。

雖然這些日子屬牛的人會辛苦一點，可能需要常常加班，犧牲假日陪伴家人、伴侶的時間來完成這次的任務，但等到完成工作，大筆豐厚的獎金入袋，這一刻也會發現這一切的努力與付出都是值得的。

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