▲驚！肥龍女勵志狂減42公斤，成功變身爆乳正妹。（圖／翻自TikTok）

圖文／鏡週刊

新加坡一名35歲爆乳正妹丁茉莉（Jasmin Ting），最近她的勵志故事受到不少網友關注，因為1年多前的她，竟然還是個重達110公斤的肥龍妹，但她在持之以恆的運動與飲食控制之下，成功瘦下42公斤。

據新加坡《Asia One》報導，丁茉莉是一名公司行政主管，不過以前的她，總是給人肥肥胖胖的形象，她的體重一直在110公斤附近，跟其他的女生一起合照，體型永遠是別人的兩倍大。不過就在1年多前，丁茉莉下定決心減重，誓言擺脫肥龍妹形象。

▲丁茉莉不上健身房，但會在家努力運動。（圖／翻攝自TikTok）

▲丁茉莉對飲食控制相當注意。（圖／翻攝自TikTok）

之後丁茉莉進行飲食控制，並且維持一周至少5次健行，每次健行都要走6-10公里的路程，丁茉莉坦言，自己不喜歡慢跑，所以改用健行的方式，而且這種方式「有效又便宜」。此外，丁茉莉也說自己不喜歡上健身房運動，比較喜歡戶外運動。因為進入健身房，反而會讓她產生莫名的羞恥感，感覺自己「更肥大」，加上對健身器材的使用不熟悉，對她的減重反而會造成反效果。

▲丁茉莉紀錄她的減肥歷程。（圖／翻攝自TikTok）

▲現在的丁茉莉變爆乳正妹。（圖／翻攝自TikTok）

經過1年多的堅持，丁茉莉成功減重42公斤，現在丁茉莉的體重達68公斤。但丁茉莉也稱，她還會繼續努力減重，因為她的理想狀態是55公斤，才會完美符合BMI值。丁茉莉還說，自己當初想要減肥，是不希望未來給家人造成負擔，要為自己的健康著想。