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20元停車費要平分⋯全聯PO「14個愛情涼掉瞬間」網讚：每個都毋湯

▲▼全聯小編再發哏圖，分享「愛情涼掉的瞬間」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲全聯小編再發哏圖，分享「愛情涼掉的瞬間」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

記者林育綾／綜合報導

直男提案約會行程先前在網路上引發熱烈討論，愛情話題永不退燒，全聯小編今（5）日也在臉書分享14張哏圖，描述愛情冷掉的瞬間，包括約會時20元的停車費要平分、牽手時發現對方小指甲留很長、才聊2天就問「我們是什麼關係」⋯等等，讓網友狂讚「這系列後勁好可怕XD」、「第一個就打槍了」、「小編正常發輝！」

▲▼全聯小編再發哏圖，分享「愛情涼掉的瞬間」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

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▲▼全聯小編再發哏圖，分享「愛情涼掉的瞬間」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編再發哏圖，分享「愛情涼掉的瞬間」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

全聯小編為了出清涼感衣，再發哏圖造成話題，用14張圖文分享「愛情涼掉的瞬間」，像是收到對方禮物，上面卻貼著「贈品不得轉售」；或是才聊2天就說「我重第一天見到你，就以經想跟你再一起」，讓人忍不住白眼「為什麼字都不選好？」、「一句話裡錯三個字」。

▲▼全聯小編再發哏圖，分享「愛情涼掉的瞬間」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編再發哏圖，分享「愛情涼掉的瞬間」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編再發哏圖，分享「愛情涼掉的瞬間」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

還有「第一次去他家約會，發現馬桶蓋上都是黃漬」，讓網友也驚恐說「快逃啊！」、「這個真的毋湯」、「完全不行⋯⋯」。或者看到對方手機來電顯示「寶貝」；或是終於到了最後一步，卻發現對方穿著鬆垮泛黃白內褲⋯等。

▲▼全聯小編再發哏圖，分享「愛情涼掉的瞬間」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯分享「愛情涼掉的瞬間」，網友狂讚「真的透心涼」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

▲▼全聯小編再發哏圖，分享「愛情涼掉的瞬間」。（圖／翻攝自Facebook／全聯福利中心）

雖是為了宣傳涼感衣，不過網友看了哏圖也紛紛按讚留言，「真的透心涼」、「這個小編也太有創意了吧wwww」、「這系列後勁好可怕~~~ XDDD」、「第一個就打槍了」、「沒有一個可以」、「真的拳拳到肉」、「小編到底遭遇過什麼」、「這個梗鋪的很涼爽」。

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