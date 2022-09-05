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大陸 大陸焦點 特派現場

房貸存款沒了！12歲兒打遊戲「狂刷卡儲值」　爸媽慘賣房子

兒子玩遊戲花掉75萬，父母無奈賣房。（圖／翻攝自重慶廣電）

▲兒子玩遊戲花掉75萬，父母無奈賣房。（圖／翻攝自重慶廣電）

圖文／CTWANT

大陸重慶市九龍坡一名周姓女子近日發現，本來準備還房貸的錢不翼而飛，一查驚覺竟是12歲兒子小陳（化名）為了打遊戲，在1年多內前後充值了人民幣17萬元（約新台幣75萬元）。由於還不起房貸，周女和丈夫無奈之下決定賣房，出去租房住。對此，男童後悔地說，沒想過爸爸媽媽賺錢那麽辛苦，自己知道錯了。

綜合陸媒報導，今年2月，周女士銀行取錢，準備還房貸，卻發現卡裡的餘額少了17萬多，「本來有二十幾萬，結果裡面沒錢了，只剩下幾萬塊錢。」仔細查看流水賬後，周女發現其中有很多遊戲消費記錄，消費金額從幾十到幾千元不等，「實在充值太多了，有一天是13個588元的，還有一天一次性充3000的。」

事後，周女得知是兒子為了玩遊戲，才偷刷自己的卡，「銀行卡綁定了微信，他是通過微信轉賬的，我的密碼是換過的，娃兒他也記得。我買東西他跟到一起，他就把密碼記到。」周女無奈表示，她和丈夫打工的工資不高，這筆錢是用來還房貸的，如今兒子用了這筆錢，他們只能將房子賣掉，出去租房住。

為了讓孩子遠離遊戲，周女每天帶孩子外出體驗，兒子這才知道父母賺錢不容易。小陳說，「以前確實沒有想過，爸爸媽媽掙錢會這麽辛苦，現在犯這麽大的錯，也曉得我錯了」，同時承諾「爸爸媽媽對不起，我一定改正，今後不再玩遊戲。我其實只有12歲，也是年齡很小，希望這些遊戲公司能把錢退回來。」

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