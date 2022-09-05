「最賺錢高鐵」也虧損！陸國鐵集團負債達6兆元人民幣

▲大陸高鐵。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家鐵路集團日前披露2022年上半年財務決算顯示，上半年實現營業總收入4857億元，同比減少271億元，淨利潤虧損804億元，較去年同期507億元的虧損額擴大58.5%。對於虧損，國鐵集團表示，淨利潤虧損的主要原因是多點散發疫情，給鐵路運輸經營帶來較大影響，客運和多元經營尤其嚴重。

大陸國鐵集團總收入主要由客運收入和貨運收入組成，上半年國鐵集團實現貨運收入2344億元，同比增長9.6%，客運收入下滑明顯，僅965億元，同比減少599億元，下降38.3%。

各客運線路中，有「中國最賺錢高鐵」之稱的京滬高鐵上半年淨利虧損10.28億元，同比下降137%，其中，今年二季度是公司2020年1月上市以來首次錄得季度虧損，上半年，京滬高鐵本線列車運送旅客同比下降66.7%，跨線列車運營里程同比下降41.5%。

京滬高鐵表示，上半年京滬高鐵沿線多個地區，尤其是上海、北京等特大城市出現多起聚集性新冠疫情，且持續時間較長，對商務、旅遊、探親等高鐵主要客流出行需求造成極大影響，旅客出行意願呈斷崖式下降，給公司經營業績帶來史無前例的、嚴重的、持續性的衝擊。

和客運的大幅下降不同，鐵路貨運實現增長。單日貨物發送量、貨運周轉量、裝車數、卸車數等多項指標屢次刷新歷史紀錄。國鐵集團5月30日召開全路電視電話會議，將全年國家鐵路貨運目標提高1億噸，至39億噸左右，同比增幅提高了近3個百分點，至5%左右。

數據顯示，上半年，國家鐵路集團鐵路發送貨物19.46億噸，同比增長5.5%，月度貨物發送量連創歷史新高，實現貨運收入2344億元，同比增長9.6%。中歐班列開行7514列、發送貨物72.4萬標箱，同比分別增長2%、3%；西部陸海新通道班列發送貨物37.9萬標箱，同比增長33%。

另外，對於上半年負債達到6兆元，國鐵集團相關負責人說，鐵路負債主要是建設投資負債，與維持簡單再生產的經營性負債有著本質的不同，其對應的是優質資產，「鐵路客貨運輸、多元經營現金流穩定，具有良好的償債能力，債務風險穩定可控。」