快訊／新店公墓空地驚見女屍！全身屍斑管理員嚇傻…不排除他殺

▲新店公墓旁空地出現無名女屍，警方拉封鎖線 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區一處公墓旁空地，5日上午9時許，永安街附近公墓管理員發現一名無名女子遺體，年約30多歲，疑似死亡多日，身體出現屍斑，警方獲報到場，初步判定現場無打鬥痕跡，詳細死因待調查。

警方表示，目前已經詢問公墓旁邊社區大樓管理員，他表示此女子並非他們社區住戶，死者大腿瘀傷、腳部損壞，初判疑似墜樓，但目前還無法判定，是否有他殺嫌疑，警方已調閱大樓監視器，進一步釐清。