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樓上漏水20天才修好！他少收租金+繳房貸壓力大提告　判賠金額曝

▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心,被耍,劈腿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北一房東因樓上鄰居遲遲不處理漏水問題，他已和房客簽約好，卻無法把房屋出租，覺得壓力很大，向鄰居求償精神撫慰金10萬元。（上圖／民眾提供、下圖／翻攝自槍手蘇男臉書）

記者郭玗潔／台北報導

台北一張姓男子已和房客簽約好，要於去年12月23日將7樓房屋出租，卻發現天花板因樓上漏水有水漬，連忙通知8樓鄰居修繕漏水問題。鄰居於去年12月17日獲知此事，直到今年1月5才將漏水修好，張男認為鄰居拖了20天才修好太慢，他沒有租金收入還要繳房貸壓力很大，提告向法院求償精神撫慰金10萬元，經台北簡易庭審理，判鄰居要付1萬元，全案還可上訴。

張男指控，他為大樓7樓房屋的房東，於因去年12月15日發現樓上漏水，導致7樓的天花板有水漬，因已簽約好1星期後就要將7樓房屋出租給人，他急著要8樓鄰居處理漏水問題，但鄰居卻遲遲不處理，導致他的房屋出租日期一延再延，他無法收租還要繳房貸「壓力很大」，提告要求8樓鄰居不僅要把浴室的漏水問題修好，還要賠償他精神撫慰金10萬元。

8樓鄰居表示，他去年12月17日經由社區經理告知此事後，20日即與張男的房屋仲介到7樓查看，27日與仲介一起找廠商查看8樓浴室，並以色漿測試漏水原因，29日房仲表示，7樓房屋只有滴水，並沒有染色的現象，他於是與仲介到7樓屋內會勘，並於今年1月5日進行7樓天花板防水針施打、室內油漆修復、房屋全室清潔等工作，經管委會和仲介驗收，確認7樓天花板問題已修繕完畢，可見他並無消極不處理的情形。

不過台北簡易庭審理認為，張男於去年12月15日發現7樓天花板漏水，經8樓鄰居於今年1月5日修繕完畢，張男在這期間因擔心房屋是否能如期出租，承受違約和繳房貸的心理壓力，影響身心健康，情節難謂不重大，考量張男在外面賣口香糖、街唱，收房租及其每月收入，判8樓鄰居應賠他1萬元精神撫慰金，全案還可上訴。

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