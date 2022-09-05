張善政又被控抄襲NCC報告　綠委籲農委會調查追回款項

▲民進黨團回應輿情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長候選人張善政遭爆2007年到2009年主持的農委會研究案涉抄風波未歇，又再遭媒體爆料2009年經費約1700萬元的研究報告，內容近半移花接木自工研院2006年為國家通訊傳播委員會（NCC）所進行的研究報告。對此，民進黨立委黃世杰5日痛批，該報告「心虛」把被抄襲的報告列入參考資訊，意圖矇混過關，但是格式完全跟抄襲的內容不同；立委郭國文也說，農委會應該追查，依合約內容追回款項。

根據《鏡週刊》報導，張善政團隊於2009年所製作的「隨選視訊系統應用於農業資訊傳播之規劃」子報告裡，其中介紹了網路協定電視（IPTV）的國內外現況，不過經比對後，發現這些內容都停留在2006年時的資料，甚至疑似複製貼上工研院報告的參考條目，連順序都沒有改，直接放上納為己用。

黃世杰今天上午在黨團記者會受訪批評，張善政是台大教授，還是美國康乃爾大學博士，沒有一間學術機構會教他，只要在參考文獻裡面複製貼上就不算抄襲，一個經費高達1740萬元的研究計畫，怎麼會搜集資料就好？且該篇文章共有50筆屬於「你的參考文獻就是我的參考文獻」，還特別把抄襲出處夾帶在參考資訊裡面，意圖矇混過，但是標題、作者、日期等引註格式錯誤，這是什麼研究倫理？這是什麼學術標準？

黃世杰強調，他作為一位監督政府預算者，不能接受這種事，這個問題很嚴重，絕對不是輕描淡寫可帶過。他質疑，該報告一半內容都是抄來的，相信國內很多學者都接過研究案、當過計畫主持人，不能接受這種方式，「真的太離譜了」。

民進黨立委郭國文指出，張善政一再用話術規避研究計畫上的責任，從來沒有面對過抄襲的問題，例如這份報告從78頁到109頁幾乎都是複製貼上，張善政從頭到尾只強調自己合理使用，但是委託計畫案是為了提供借鏡給我國應用規劃，他這幾份研究計畫到底有什麼貢獻？他強調，農委會應該追查，依合約內容追回款項。

郭國文直言，張善政迴避抄襲的事實，提不出來貢獻的內容，最終結果就是無法對社會交代，「不能接受國家公帑只是用來做抄襲複製、沒有貢獻的研究計畫」。

對於媒體報導涉及抄襲一事，張善政今天上午接受廣播節目專訪回應，計畫的目標就是要報導引進國內外農業電子化新知，NCC有一份報告剛好跟題目相關所以引用。但他強調這不是抄襲也不是剽竊，是合理使用，依據《著作權法》第50條、第52條規定，引用是完全合法。