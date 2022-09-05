「屎尿體」被酸爆　女詩人「進不了作協」喊冤：不是我寫的！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「文二代」女作家賈淺淺原先有望成為中國作家協會的新會員，但卻因為「屎尿體」新詩引起巨大爭議，確定今年無法進入作協。沈默多時的賈淺淺4日晚間透過大陸媒體《頂端新聞》發布闢謠，稱網路上瘋傳的《雪天》、《真香啊》、《黃瓜，不僅僅是吃的》3首詩歌不是她本人所寫，與她毫無關係。

事實上，對於賈淺淺作品的質疑，早在2021年就已經出現，當時《文學自由談》發表唐小林的文章《賈淺淺爆火，突顯詩壇亂象》，作者在文中批評，賈淺淺的詩歌「污穢」。

▼賈淺淺透過媒體闢謠，稱《雪天》不是她所寫。（圖／翻攝微博）



隨後網路上開始流傳《朗朗》《雪天》《真香啊》《黃瓜，不僅僅是吃的》等多首新詩，均被貼上賈淺淺作品標籤，並且因為這幾首詩歌包含「屎尿屁」或性暗示內容，賈淺淺的詩歌被一些網友嘲諷為「屎尿體」。

賈淺淺今年8月17日被列入中國作家協會2022年擬入選會員名單，但名單公布之後，許多網友挖出她寫過「屎尿體」新詩的歷史，認為她根本沒資格進入作協，並質疑她是靠著名作家父親賈平凹的關係才獲得此機會，最終，賈淺淺沒有入選成為作協新會員。

不過，賈淺淺先前卻一直沒有出面說明過此事，直到確定無法成為中國作家協會的會員之後，才於4日晚間透過媒體發出闢謠，稱網路上瘋傳的《雪天》、《真香啊》、《黃瓜，不僅僅是吃的》3首詩歌不是她本人所寫，與她毫無關係。

▼賈淺淺也否認《黃瓜，不僅僅是吃的》是她的作品。（圖／翻攝微博）

