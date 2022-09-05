　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「屎尿體」被酸爆　女詩人「進不了作協」喊冤：不是我寫的！

▲▼陸女詩人賈淺淺愛寫「屎尿體」　入選作家協會「被質疑靠爸」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「文二代」女作家賈淺淺原先有望成為中國作家協會的新會員，但卻因為「屎尿體」新詩引起巨大爭議，確定今年無法進入作協。沈默多時的賈淺淺4日晚間透過大陸媒體《頂端新聞》發布闢謠，稱網路上瘋傳的《雪天》、《真香啊》、《黃瓜，不僅僅是吃的》3首詩歌不是她本人所寫，與她毫無關係。

事實上，對於賈淺淺作品的質疑，早在2021年就已經出現，當時《文學自由談》發表唐小林的文章《賈淺淺爆火，突顯詩壇亂象》，作者在文中批評，賈淺淺的詩歌「污穢」。

▼賈淺淺透過媒體闢謠，稱《雪天》不是她所寫。（圖／翻攝微博）

▲▼陸女詩人賈淺淺愛寫「屎尿體」　入選作家協會「被質疑靠爸」。（圖／翻攝微博）

隨後網路上開始流傳《朗朗》《雪天》《真香啊》《黃瓜，不僅僅是吃的》等多首新詩，均被貼上賈淺淺作品標籤，並且因為這幾首詩歌包含「屎尿屁」或性暗示內容，賈淺淺的詩歌被一些網友嘲諷為「屎尿體」。

賈淺淺今年8月17日被列入中國作家協會2022年擬入選會員名單，但名單公布之後，許多網友挖出她寫過「屎尿體」新詩的歷史，認為她根本沒資格進入作協，並質疑她是靠著名作家父親賈平凹的關係才獲得此機會，最終，賈淺淺沒有入選成為作協新會員。

不過，賈淺淺先前卻一直沒有出面說明過此事，直到確定無法成為中國作家協會的會員之後，才於4日晚間透過媒體發出闢謠，稱網路上瘋傳的《雪天》、《真香啊》、《黃瓜，不僅僅是吃的》3首詩歌不是她本人所寫，與她毫無關係。

▼賈淺淺也否認《黃瓜，不僅僅是吃的》是她的作品。（圖／翻攝微博）

▲▼陸女詩人賈淺淺愛寫「屎尿體」　入選作家協會「被質疑靠爸」。（圖／翻攝微博）

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
太惡質！男大生撿屍後丟下裸露正妹　下場慘曝
阿堂鹹粥被洗1星！　他從1處看出「台灣人的自大」
才關閉150間門市！　「超夯迷因股」財務長墜樓亡
「阿堂鹹粥沒開發票」開口要才給！店家6字回應　網：不是第1次
認賠200萬！　廖老大三重店揭「被點名內幕」
台南鍋燒老店遭客嗆「要帶小弟來」：店砸了也有錢賠
正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬
快訊／嘉義死亡車禍！　男駕駛卡車內慘死
女大生4P反悔提告！　他救兄弟拿「性愛片當證據」下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雙胞胎打架影片惹爭議！原PO回應「網上搬來的」：沒想到網友當真

「屎尿體」被酸爆　女詩人「進不了作協」喊冤：不是我寫的！

陸103城爆發疫情「創2020年來新高」　6500萬居民靜態管理

成都宣布再封3天　超2000萬人繼續「原則居家」每天做PCR

女友稱死後復活成仙「可上天入地」　他超瞎網戀5年遭詐近2200萬

重機女騎士逆向過彎「撞藍寶堅尼」！空中翻滾3圈重摔落地

雙胞胎兄弟「子宮內打架」出生就瘀青！醫師出面解釋　網友全懂了

共機8月擾台444次破紀錄！葛來儀：中國抹去了海峽中線

洗剪吹3次只要160元　年輕男進店「被推特殊服務」4.8萬飛了

女騎士過彎疑失控　猛撞對向藍寶堅尼「人直接飛出去」

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

雙胞胎肚裡打架

雙胞胎打架影片惹爭議！原PO回應「網上搬來的」：沒想到網友當真

「屎尿體」被酸爆　女詩人「進不了作協」喊冤：不是我寫的！

陸103城爆發疫情「創2020年來新高」　6500萬居民靜態管理

成都宣布再封3天　超2000萬人繼續「原則居家」每天做PCR

女友稱死後復活成仙「可上天入地」　他超瞎網戀5年遭詐近2200萬

重機女騎士逆向過彎「撞藍寶堅尼」！空中翻滾3圈重摔落地

雙胞胎兄弟「子宮內打架」出生就瘀青！醫師出面解釋　網友全懂了

共機8月擾台444次破紀錄！葛來儀：中國抹去了海峽中線

洗剪吹3次只要160元　年輕男進店「被推特殊服務」4.8萬飛了

女騎士過彎疑失控　猛撞對向藍寶堅尼「人直接飛出去」

小資族下單零股當心！看錯單位「下成張數」恐違約交割　唯一解套是這

27歲女主播輕生　婚前和未婚夫買房卻在家「發現其他女人內褲」

她狂打30次玻尿酸「豐唇變大香腸」　醫警告：再整就堵住鼻孔

台鐵國慶連假「加開102班車」　車票9／9凌晨0時起開賣

中秋獎金平均1350元　僅44％企業會發放「創9年新低」

懷疑他偷襪子！泰籍移工利刃刺穿心臟殺同鄉　判刑15年定讞

曬出你和TOYOTA出遊合照「搶拿3萬獎金」！官方IG追蹤數破12萬

「2022臺北動物保護月」開跑　帶領市民一同走讀動物美好旅程

東京公園廁所驚見棄嬰！被發現時「尚有意識」　疑出生不到1個月

學韋小寶大絕招　黃珊珊揭「5字戰法」

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

大陸熱門新聞

重機女騎士過彎撞藍寶堅尼　翻滾3圈落地

洗剪吹3次只要160　他進店噴4.8萬

雙胞胎「子宮內打架」出生就瘀青　醫師闢謠

睡覺被偷窺！她裝監視器驚見「3男輪流來」

女友稱死後復活成仙！　他網戀5年遭詐近2200萬

系統崩潰！成都靜默變「全城罰站」　

廈門：禁飛無人機10天 　違者被追究刑責

女騎士撞對向藍寶堅尼　人直接飛出去

OL保健品當飯吃　子宮長滿肌瘤

西瓜一剖開超嚇人！她驚：完全不敢吃

家院子挖坑封死老婆！狠尪屍骨上建3層樓鎮壓

成都再封3天！超2000萬人原則居家

陸103城爆發疫情　創2020年新高

陸女首富換人當！她身價達4600億

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面