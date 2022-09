加拿大隨機殺人10死15傷！自治區進入緊急狀態　總理發聲了

▲警方公布2名嫌犯的長相。(圖/達志影像/美聯社)

記者王佩翊/編譯

加拿大薩斯喀徹溫省(Saskatchewan)4日發生隨機砍人事件,截至目前為止至少有10人死亡、15人受傷,行兇地點高達13個,警方正在全力追捕2名嫌犯,同時公布嫌犯長相,呼籲民眾如果發現可疑人士千萬不要靠近對方。而被認為發生第一起隨機砍人案的詹姆斯.史密斯.克里原住民自治區(James Smith Cree Nation)也已宣布進入緊急狀態。此外,總理杜魯道也在推特哀悼致意。

根據BBC報導,這起隨機殺人案的受害者分別出現在詹姆斯.史密斯.克里原住民自治區以及周遭地區,嫌犯已經被鎖定為31歲的達米安桑德森(Damien Sanderson)與30歲的麥爾斯桑德森(Myles Sanderson)。兩人被認為隨身攜帶著危險武器逃亡,警方已在相關地區展開大規模的搜索行動,同時呼籲民眾避難。

加拿大皇家騎警則在推特上表示,「千萬不要離開安全的地方,也不要允許任何人進入你的住處。」不僅如此,警方也設下了檢查哨站,一一檢查旅客身分,並提醒所有駕駛不要讓陌生人搭便車。

發生首起攻擊事件的詹姆斯.史密斯.克里原住民自治區稍早宣布進入緊急狀態。當地警方已經針對薩斯喀徹溫省全省發布警報。加拿大總理賈斯汀·杜魯道(Justin Trudeau)在推特發表聲明稱,「今天發生在薩斯喀徹溫省的攻擊是可怕又令人心碎的。我心繫那些失去親人和受傷的人。」

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.