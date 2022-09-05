加拿大隨機殺人10死15傷！自治區進入緊急狀態　總理發聲了

▲警方公布2名嫌犯的長相。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）4日發生隨機砍人事件，截至目前為止至少有10人死亡、15人受傷，行兇地點高達13個，警方正在全力追捕2名嫌犯，同時公布嫌犯長相，呼籲民眾如果發現可疑人士千萬不要靠近對方。而被認為發生第一起隨機砍人案的詹姆斯．史密斯．克里原住民自治區（James Smith Cree Nation）也已宣布進入緊急狀態。此外，總理杜魯道也在推特哀悼致意。

根據BBC報導，這起隨機殺人案的受害者分別出現在詹姆斯．史密斯．克里原住民自治區以及周遭地區，嫌犯已經被鎖定為31歲的達米安桑德森（Damien Sanderson）與30歲的麥爾斯桑德森（Myles Sanderson）。兩人被認為隨身攜帶著危險武器逃亡，警方已在相關地區展開大規模的搜索行動，同時呼籲民眾避難。

加拿大皇家騎警則在推特上表示，「千萬不要離開安全的地方，也不要允許任何人進入你的住處。」不僅如此，警方也設下了檢查哨站，一一檢查旅客身分，並提醒所有駕駛不要讓陌生人搭便車。

發生首起攻擊事件的詹姆斯．史密斯．克里原住民自治區稍早宣布進入緊急狀態。當地警方已經針對薩斯喀徹溫省全省發布警報。加拿大總理賈斯汀·杜魯道（Justin Trudeau）在推特發表聲明稱，「今天發生在薩斯喀徹溫省的攻擊是可怕又令人心碎的。我心繫那些失去親人和受傷的人。」

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 4, 2022

警方在4日晚間的記者會上表示，接下來可能會出現更多傷者，並呼籲他們與當局聯繫。警方同時也表示，部分傷者或死者可能是2名嫌犯的目標，而另一些人則是遭到隨機攻擊。

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