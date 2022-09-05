快訊／加拿大2嫌持刀狂捅路人！　至少10死15傷

記者張靖榕／綜合外電報導

加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）4日發生嚴重持刀攻擊事件，2名男子持刀殺死10人，另外刺傷15人，警方正展開追緝。

▲戴米恩和麥爾斯聯手持刀攻擊路人。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，警方已鎖定2名嫌犯並公開姓名，分別為戴米恩（Damien Sanderson）和麥爾斯（Damien Sanderson），嫌犯駕駛一輛黑色轎車逃逸，仍持有武器並且極度危險。通緝和警告令延伸至艾柏塔省（Alberta）以及曼尼托巴省（Manitoba）。

斯喀徹溫省皇家加拿大騎警指出攻擊發生在多個地點，目前至少有13個犯案現場，警方均封鎖進行調查。警方表示，部分受害人明顯是嫌犯攻擊的首要目標，其他路人則遭隨機攻擊，由於部分受害者可能自行前往就醫，預計受傷人數會再增加。

一處名為維爾登（Weldon）的村莊是此次攻擊事件的地點之一，村民雪兒（Diane Shier）表示她當天上午在花園裡，突然聽見警方趕到幾個街區外的地方。她說她的鄰居爺孫倆都被嫌犯刺死，但出於對受害者家屬的尊重，不願意公開姓名，「我很難過，我失去了一個好鄰居。」

警方公開資訊顯示，戴米恩約170公分高，重約70公斤。麥爾斯高約185公分，重約91公斤。2人均為黑髮、棕眼，駕駛的黑色轎車車牌為119MPI。