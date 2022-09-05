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18張罰單13萬！騎無照車牌機車上路　苗栗6屁孩+車主慘了

▲▼苗栗警方查出6名騎士騎同一輛偽造車牌的機車上路，共開出18張罰單，罰款13萬3200元。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲苗栗警方查出6名騎士騎同一輛偽造車牌的機車上路，共開出18張罰單，罰款13萬3200元。（圖／苗栗縣警察局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗一名騎士騎乘已吊扣車牌的機車遇巡邏員警，騎士心虛鬼切到對向車道，趕緊停在超商門口，還將車頭朝外，員警發現有異下車盤查，才發現機車不僅沒車牌，還在置物箱發現一個塑膠車牌，警方依照發現的車牌號碼過濾路口監視器，發現這台機車掛著偽造的塑膠車牌，分別在7、8月共有6個人騎車上路，警方共開出18張罰單，合計處罰新臺幣13萬3,200元。

苗栗警方於8月中旬執行深夜防制危險駕車守望勤務時，在苗栗縣苗栗市英才路口發現一部機車騎士鬼切到對向車道，緊急停車到超商門口，還將車頭朝外，警方發現怪怪的，於是下車盤查，這才發現不僅沒車牌，還自己做了一個塑膠車牌，車號還是監理站尚未發出的號碼，原來這輛機車因為女車主的兒子酒駕，車牌早就被吊扣了，騎士自作主張做了一個假的塑膠車牌。

警方現場攔截到吳姓機車騎士辯稱，那枚塑膠車牌沒有掛著行駛過，警方於是依照車牌號碼在各個路口過濾監視器，發現這台機車掛著偽造的塑膠車牌分別在7、8月行駛在苗栗及後龍市區，清查發現有6名騎士騎過這輛變造的車牌機車，警方針對這6名騎士總共開出18張的罰單，

6名騎士除依涉嫌違反刑法偽造文書印文罪函送，並依法開出無照駕駛、使用偽造之牌照及牌照吊扣期間行駛道路等18張違規單，合計處罰新臺幣13萬3,200元。其中偽造文書罪，及無照駕駛的罰單是6個未成年的騎士要負擔，偽造車牌及牌照吊扣期間行駛道路的12張罰單則是由車主負擔

▲▼苗栗警方查出6名騎士騎同一輛偽造車牌的機車上路，共開出18張罰單，罰款13萬3200元。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲▼苗栗警方查出6名騎士騎同一輛偽造車牌的機車上路，共開出18張罰單，罰款13萬3200元。（圖／苗栗縣警察局提供）

▲▼苗栗警方查出6名騎士騎同一輛偽造車牌的機車上路，共開出18張罰單，罰款13萬3200元。（圖／苗栗縣警察局提供）

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