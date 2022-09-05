快訊／民進黨團踢爆：林耕仁交大碩論6成涉抄　抄政府報告騙學位

▲民進黨團今天上午舉行記者會踢爆林耕仁抄襲。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

全台多個縣市首長候選人遭爆論文或研究計畫涉及抄襲，民進黨立法院黨團5日上午舉行記者會，踢爆國民黨籍的新竹市長候選人林耕仁2010年交通大學碩士論文嚴重抄襲，透過剪剪貼貼騙學位；立委林楚茵說，越心虛的人，半夜吹口哨喊得最大聲，林以前批評新竹市前市長林智堅「讓新竹人蒙羞」，這些話要原原本本地送給林耕仁。

林耕仁是新竹市香山區5連霸市議員，今年轉戰新竹市長選舉，根據他歷次參選的選舉公報，其求學歷程一路為內湖國小、香山國中、竹南高中、明新工專（現改制為明新科技大學），並於2004年取得中華大學科技管理研究所碩士學位，當時畢業論文主題為「地區性民代的選民服務及滿意度調查之研究—以新竹市為例」，後在2010年取得交通大學高階主管管理碩士學程學位，論文主題為「新竹市現況分析及未來發展建議—以治安、交通及觀光為例」。

回顧林智堅今年7月被捲入碩士論文抄襲爭議時，林耕仁面對媒體採訪誇口，「論文寫得不好，但絕對實實在在，經得起考驗」，不擔心對手抓自己的論文來修理。不過，民進黨團今天上午舉行「抓到了！又一國民黨市長候選人論文渉抄襲」記者會，踢爆林耕仁交大碩論涉抄，是「剪剪貼貼騙學位」。

林楚茵表示，林耕仁在碩士論文中使用3大抄襲手法，不僅大量抄襲政府報告，資料引用魚目混珠，官方統計資料剪剪貼貼，她並公布涉抄的報告內容指，林剪貼10份新竹市政府報告，來騙陽明交大學位。

立委林靜儀諷刺說，看了林耕仁的碩士論文後感到非常「驚嘆」，林透過議員身份拿到政府不公開資料，學校很難查到他是怎麼抄的，「你是寄生在市政府拿學位的吧？」林耕仁以前說自己「寫得不好」，但這根本是人家寫的報告，林怎麼可以說人家寫得不好？舉例來說，該論文共54頁報告，其中有31頁內容都有抄襲內容，佔比高達6成，且圖表幾乎都是複製貼上，42張圖、12張表都是來自政府資料，完全不用自己跑資料。

林靜儀進一步說，林耕仁的論文至少有6處沒有引用、至少12處錯誤引用、至少33處直接照抄，而且內容亂貼參考資料，不只抄襲還抄錯，例如文中提到「規律的運動可能是促進國民身體健康的最佳選擇」，標註來源是一篇關於家將團青少年政策的文章，文不對題，是亂貼參考資料魚目混珠。

對於民進黨團指控，林耕仁回應表示，這很明顯又是民進黨現在的慣用套路，透過潑髒水來轉移焦點，進行人格毀滅，「論文可能寫的不好，但我絕對不能接受外界指控抄襲」。

▼民進黨團踢爆林耕仁碩論涉抄。（圖／民進黨立法院黨團提供，下圖同）