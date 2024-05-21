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社會 社會焦點 保障人權

中捷上帶3刀狂砍人！20歲男渾身染血　送醫痛哭：我還不想死

記者游瓊華、許權毅、戴若涵／台中報導

台中捷運21日上午11時20分發生砍人事件！一名20歲洪姓犯嫌帶一把菜刀、兩把水果刀進入捷運內砍殺乘客，整起事件一共造成犯嫌及2名乘客（17歲呂姓少年、27歲許姓乘客）受傷，洪男被戒護送醫時，在擔架上痛哭「我還不想死」、「對不起」。

▲中捷上揮刀砍人，20歲洪姓男子上救護車前痛哭喊「我還是不想死」。（圖／民眾提供，下同）

▲中捷上揮刀砍人，20歲洪姓男子上救護車前痛哭喊「我還是不想死」。（圖／民眾提供，下同）

回顧整起事發經過，就讀高雄某醫專護理科、設籍屏東、家住高雄的20歲洪姓男子，21日上午11時03分從「水安宮」上車，沒想到他一上車就亮出菜刀攻擊乘客，遭英勇乘客奪刀之後，他再拔出水果刀攻擊對方，造成包括洪男、27歲許姓乘客、17歲呂姓少年受傷。

站務人員得知後，隨即啟動應變機制，疏散在月台上的旅客，並啟動跑馬，呼籲乘客以「隨身物品進行防衛」，列車一到站開門，只見車廂內乘客倉皇逃出，警方也隨即進入車廂內。

▲中捷上揮刀砍人，20歲洪姓男子上救護車前痛哭喊「我還是不想死」。（圖／民眾提供，下同）

洪男渾身血跡地大字形躺在車廂內，面對警方詢問「凶器呢？」，他小聲回應，「凶器我丟出去了」，員警見他有自傷、傷人之虞，緊急將他上銬，並實施管束，他原先靜靜任由警方處置，但走至出口時，突然爆出一聲大吼，「我會坐！我會坐！」，並大聲哭號「你為什麼要這樣？」

警消將他抬上擔架，在上救護車前的短短幾分鐘路程，洪男情緒失控痛哭，向救護人員表示「我還是不想死」、「對不起」、「麻煩你們了」，醫護見狀安撫其情緒「放輕鬆」，並在員警的陪同下戒護送醫。

▲中捷上揮刀砍人，20歲洪姓男子上救護車前痛哭喊「我還是不想死」。（圖／民眾提供，下同）

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