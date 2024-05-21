分析／民進黨武鬥轉文場　祭案海交叉火網「不打，反而不會失焦」

▲民進黨團總召柯建銘今日兩度站上第一線，痛陳「民主已死」。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

立法院會上周五審查「國會改革」系列法案時，民進黨立委強力杯葛上演「全武行」，與捍衛主席台的國民黨、民眾黨立委爆發激烈肢體衝突，最終超過6位跨黨立委送醫，今（21日）策略明顯轉向，「武鬥」改「文場」避免失焦，祭出散會動議、重付表決的案海戰術試圖杯葛議事，同時也「交叉火網」，由黨部發言人和立委輪流上陣，透過YouTube頻道不斷電直播，向網友們解釋國會最新戰況。

時值總統賴清德正式就職之際，立法院這兩周卻不平靜，藍白聯手推動《立法院職權行使法》、《中華民國刑法》、《立法委員互選院長副院長辦法》修正草案，當中包括爭議最大的「藐視國會」、「調查權」、「聽證會」等關鍵條文，引發綠營激烈抗爭，質疑條文內容未經委員會完整審查、辯論，直到周五才提出再修正動議，是程序不正義。

耐人尋味的是，賴清德20日就職演說當中，面對國會變局向朝野立委喊話：「立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧」。今（21日）民進黨立法院黨團議事策略轉向，從上周五肢體肉搏，改為訴諸民意、呼籲將「國會改革」法案退回重審，同時，立法院外也有逾千民眾齊聚，聲援守護台灣民主。

▲今日立法院外聚集逾千民眾，表達對藍白版「國會改革」法案的不滿。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委今天頭綁「民主已死」白色頭巾，上午8點先繞行議場前廣場，隨後拉開「反黑箱反擴權」巨型白布條，對立法院議事表達強烈不滿，呼籲法案應退回審查。在院會逐條表決過程中，民進黨團祭出案海戰術，不斷提出重付表決、散會動議，同時輪番登記發言，向全國民眾逐一解釋藍白版「國會改革法案」內容中不合理之處。

據悉，民進黨立委經過上周五一役，可說是招式盡出，事後各立委分別透過社群平台收攏戰場，結果發現，民眾對於立法院長韓國瑜宣告舉手表決、選擇性宣讀內容的作法反應最熱烈，顯示利用議事規則杯葛策略可能成為一大突破口。

「不打，反而不會失焦」，對於議事攻防策略變化，一名熟知內情的黨內人士分析。畢竟，上周立法院衝突張力拉到最高，引發全台民眾高度關注，當中有多位民進黨立委受傷送醫，今日民進黨利用議事規則杯葛，同時在表決前「車輪戰」登台發言，凸顯此案程序不正義。該人士直言，「社會知道他們（藍白立委）的問題了，如果他們強度關山，他們會更傷」。

民進黨立委直言，賴清德說「多數尊重少數，少數服從多數」的前一句話，是「議事運作應該遵守程序正義」，民進黨今天主張不討論法案就散會，因此祭出散會動議杯葛議事，但國民黨邊喊「要開會」，實際上的目的是要透過表決護送黑箱法案，「如何對全國民眾交代？」民進黨立委所要做的，便是極力凸顯當中程序不正義之處。

據了解，為了沙盤推演立法院議事攻防策略，民進黨團總召柯建銘、黨籍幹部和立委們，今天一大早就闢室密商，中午休息時間也不例外。可以說，面對立法院攻防過程，立法院黨團擁有極高主動性，就連今日透過民進黨中央黨部直播立法院議事狀況，也是由黨團主動提出，隨後也邀集黨政策會執行長王義川、發言人吳崢、卓冠廷、戴瑋珊等人在立委議事時主持直播，盼達到「交叉火網」的效果。

▲民進黨立委們今天在議場中央擺上「國會人大化，台灣香港化」的白布條。（圖／記者林敬旻攝）

▼民進黨立委沈伯洋、沈發惠、鍾佳濱、吳秉叡等人輪番上陣登記發言。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）