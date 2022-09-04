美售台AIM-9X響尾蛇飛彈　搭頭盔瞄準系統「飛行員看到哪、打到哪」

▲ F-16V配備各式飛彈，其中向美國新採購新式的AIM-9X超級響尾蛇飛彈首度曝光。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

面對中共近期軍事威脅，美國再次宣布對台軍售100枚AIM-9X響尾蛇飛彈、60枚AGM-84L魚叉反艦飛彈，及偵蒐雷達後勤維持，總額約11億美元。其中，AIM-9X響尾蛇飛彈，是「響尾蛇」短程空對空飛彈最先進的次型號，搭配F-16V戰機，飛行員聯合頭盔瞄準系統，可以說是「看到哪、打到哪」，強化我空戰能力。

有部分媒體指稱，美國本次售台的響尾蛇飛彈是1956年服役，且目的是清庫存的舊型飛彈；不過，此為錯誤訊息。本次售台AIM-9X響尾蛇飛彈，短程空對空飛彈最先進的次型號，不僅加大射界，也有能力向戰機左右方各90度開火。

我軍F-16戰機主要掛載AIM-9響尾蛇以及中程的AIM-120飛彈，其中響尾蛇飛彈更被視為空中近距離肉搏戰的主要武器。過去，F-16 block20型戰機掛載AIM-9M飛彈，不過「鳳展計畫」執行後，我軍升級後的F-16V戰機也取得AIM-9X飛彈。

AIM-9X不同於AIM-9M，射程從18公里增加至26公里，加上搭配F-16V飛行員的聯合頭盔瞄準系統，飛行員可以說是「看到哪、打到哪」。

回顧響尾蛇飛彈的歷史，XAAM-N-7的響尾蛇原型飛彈是在1953年首度試射成功，一直到三年後才加入美軍服役；到了1958年，發生九二四空戰，我空軍新竹基地F-86軍刀機發射AIM-9B飛彈，共擊落8架殲5共機。

▼F-16V成軍，鳳展專案升級後的F-16V配備主動電子掃描陣列雷達（AESE），掛載最新型AIM-9X響尾蛇飛彈，搭配升級後的頭盔，以及駕駛艙內的新式作戰電腦。（圖／記者呂佳賢攝）

