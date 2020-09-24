影／美軍「死神」無人機變戰機　可發射「響尾蛇」打巡弋飛彈

實習記者蘇頌婷／綜合報導

有多次戰鬥經驗的美國MQ-9「死神」（Reaper）無人機，如今可以使用精確發射導引的「地獄火」（Hellfire）飛彈攻擊恐怖分子，以及摧毀敵軍坦克和基礎建設。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，現在MQ-9無人機能夠使用AIM-9X「響尾蛇」（Initial Operating Capbility），在空中精準向空中的敵機發射飛彈，且成功摧毀了1枚無人機巡弋飛彈。無論是F-35或F-22用的都是AIM-9X飛彈，這款飛彈的導引和視距瞄準技術也進行升級，讓飛行員能摧毀戰機後的敵方目標。此外，它亦能夠找到高價值目標，並透過網路迅速將戰區錄影和資料，傳給陸地的決策者。

▲美國MQ-9「死神」（Reaper）無人機，讓飛行員能摧毀戰機後的敵方目標。（圖／路透）

另外，在使用MQ-9時，飛行員只要利用頭盔上的訊號傳輸系統，就能運用偏角射擊技術，引導飛行中的AIM -9X轉彎，來改變飛行路線，擴大了戰機攻擊目標的能力。

這意味著讓MQ-9來執行空戰任務，平台的技術性能夠有明顯的進化，大大擴展它的任務範圍。而MQ-9武裝了AIM-9X之後，既能使用飛彈攔截敵方來襲的巡弋飛彈，亦能對敵機發動攻擊。

若MQ-9與武器和監視系統結合，就能運用長程高真度攝影機辨識敵機，貨機或低空飛行的轟炸機。只需要決策者下達指令，就能直接摧毀目標，而不用再把資料傳給另一架戰機，減少了等待時間。