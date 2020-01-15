國軍F-16V戰機6分鐘緊急升空！　搭載AIM-9X飛彈「看到哪打到哪」

▲國軍F-16V戰機6分鐘緊急升空。（圖／翻攝自東森新聞）



記者林彥臣／綜合報導

農曆春節在即，但是國軍的戰備卻沒有一絲一毫的鬆懈，嘉義空軍基地就在今天演練6分鐘緊急起飛F-16V，捍衛領空的任務，多次攔截解放軍軍機的飛官顏祥陞也現身說法，過去緊急起飛攔截的經驗。

我國2架最新銳的戰機F-16V（Block20）已經完成相關整備，在演練狀況中，警報聲突然大響，飛官接獲命令迅速著裝，面對未知敵情必須在6分鐘內緊急起飛捍衛領空。

▲戰機在3000公尺下空域飛行，返航之後必須沖洗，避免鏽蝕。（圖／翻攝自東森新聞）



F-16V完成任務後順利返航，但是面對台灣四面環海的特殊環境，只要戰機在低於3000公尺空域飛行，返航之後還必須讓戰機滑行到清洗站，透過水霧清洗鹽分，避免機身鏽蝕。

▲AIM-9X響尾蛇飛彈「看到哪打到哪」。（圖／翻攝自東森新聞）



嘉義空軍基地說明官也說明F-16V所搭載的AIM-9X響尾蛇飛彈，具有紅外線導引的功能，搭配飛官的感應器戰鬥頭盔，只要看到哪飛彈就可以射到哪，尋標器也可以達到左右90度，也就是位在左邊、右邊90度的目標，都可以鎖定攻擊，並且執行發射後鎖定的功能。

▲飛官顏祥陞曾經攔截過轟-6系列轟炸機。（圖／翻攝自東森新聞）



空軍4聯隊第23作戰隊飛官顏祥陞表示，目前主要的訓練以殲-10、殲-11為假想敵，他過去曾經攔截過轟-6系列轟炸機，也曾經在海峽中線與殲-11對峙。

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