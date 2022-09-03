「素珠演成林志玲」呂秋遠轟柯文哲失言　「只有他敢公然歧視人」

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前夜衝同志酒吧開拓票源，遭台北市長柯文哲諷刺「明明就是素珠，卻演成林志玲」。對此，律師呂秋遠批評，素珠跟林志玲都是演藝圈重要靈魂人物，柯文哲此番話相當不當。他質疑，難道以素珠人設而言，應該只能做些老年人「應該」做的事？「大概也只有他（指柯文哲）敢公然這麼歧視人」。

陳時中近來動作頻頻，不斷把觸角往外延伸，拓展接觸族群、開拓票源。日前夜衝台北市知名同志酒吧搶攻同志族群選票，在網路社群引發熱議。但柯文哲諷刺，人演戲雖然可以戲路寬廣，但明明就是素珠，卻演成林志玲，跟人設也對不起來，「如果廣告跟人設差太多，你覺得有用嗎？」

素珠從演話劇開始演藝生涯，曾參與多部電影演出，亦是《中視》的固定配角，入圍過金馬獎最佳女配角。呂秋遠說，素珠陪伴大家度過長達50年以上的時間，不只演技好、工作認真，性情直率，經常自稱老娘。

「大概也只有他敢公然這麼歧視人。」呂秋遠質疑，難道以素珠人設而言，她不能跑趴？應該做些老年人「應該」做的事？難道女人在柯文哲眼裡，只有顏值與年紀？女人如林志玲，只要懷孕，就得退出「漂亮」的行列，大概只有柯文哲敢公然歧視。

呂秋遠強調，林志玲或素珠都是演藝圈重要的靈魂人物，若有政治人物比較她們兩人，且認為「素珠不該演成林志玲」，是很不當的人品與行為。希望素珠可以很快拿到終身成就獎，因為她值得。