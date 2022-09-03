出任高雄眷村文化發展協會理事長　趙怡：為後代子孫留下尋根軌跡

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市國軍眷村文化發展協會今（3）日召開會員大會，曾經擔任第4屆理事長的趙怡，再度回任高票當選第6屆理事長，趙怡表示，未來將集合眾人的力量，保存在台灣發展史上影響深遠的眷村文化，為後代提供一條尋根的軌跡，也要讓曾經在艱苦歲月中以血淚捍衛台灣的戰士和親人們的故事得以流傳和保存下去。

▲趙怡出任高雄市國軍眷村文化協會理事長。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄市國軍眷村文化協會在四海一家舉行會員大會。（圖／記者陳宏瑞攝）

國軍眷村文化發展協會會員大會今日在左營四海一家舉行，趙怡在當選國軍眷村文化發展協會理事長後，隨即聘請孫慶餘出任顧問團主委，胡鎮埔、葉匡時、葛永光、陸炳文、劉翼天為副主委，顧問團包括胡家濠、陳永嘉、雷倩、丁強、鄒開蓮、謝小韞、李天鐸、魏海敏、璩美鳳、熊海靈、葉怡均、高天忠、葛樹人、黎明珍、劉文義等逾60位。

▲高雄市國軍眷村文化協會投票選出新一屆理監事。（圖／記者陳宏瑞攝）

趙怡致詞時表示，現今國軍眷村大量改建，已難保有昔日獨特的文化樣貌，但眷村固有的戰時氛圍與歷史、文化底蘊，是我們這一批在戰爭陰影下成長的軍人子弟難以忘懷的生命烙印。

▲趙怡（中）當選高雄市國軍眷村文化協會理事長。（圖／記者陳宏瑞攝）

他指出，1949年200萬軍民隨著國民政府渡海來台的歷史事件，被稱作第二次人口大遷徙，也造成了史無前例的中原各省文化在台大融合，對於此後台灣政治、經濟、教育、宗教、社會結構和居民生活樣貌都產生巨大改變。如今最重要的，是如何集合眾人的力量，保存在台灣發展史上影響深遠的眷村文化，我們不僅僅要為後代提供一條尋根的軌跡，也要讓曾經在那段艱苦歲月中以血淚捍衛台灣的戰士和親人們的故事得以流傳和保存下去。

趙怡表示，高雄市左營、鳳山、岡山分屬海陸空重要基地之故，眷村的規模也較其他地區為大，政府有關單位若能把眷村聚落具有代表性的原始景觀保存下來再加以活化，成為南部新興旅遊地標，必將產生龐大的觀光效益，有助於地方繁榮。

趙怡感謝與會人士，基於對生長的社區一份恆久的情感，願意出錢出力出時間承擔起協會的義務工作，並呼籲大家一起把對兒時家園的眷戀化為社區團結的能量，將眷村文化傳續作為餘生的志業。