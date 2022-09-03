激情車震衰遇搶匪！夫妻「光屁全裸」被轟上街　離譜畫面曝光

▲巴西一對夫妻在路邊車震竟遇到搶匪，全身赤裸被趕下車。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一對夫妻日前將車子停到人煙罕至的地方，準備來場激情車震，沒想到卻被搶匪盯上。曝光的監視器畫面顯示，幾名搶匪靠近車輛後，用力拉著車門強逼這對夫妻下車，而兩人只能全身赤裸走出來，眼睜睜看著搶匪把車開走。

Sucedió en Brasil. Una pareja de jóvenes tenían relaciones sexuales dentro de su vehículo, cuando fueron abordados por delincuentes que le robaron el auto. pic.twitter.com/Ze6kvxNihs — @bairesnews (@baireznews) August 31, 2022

根據《Publimetro México》報導，巴西一對夫妻8月17日開車出門時被搶匪盯上，當時兩人將車子開到一條人煙罕至的小路上，並將車停靠在一輛小貨車旁的樹林邊，脫光衣服準備來場激情車震，沒想到突然有3名搶匪慢慢走近，猛敲車窗要他們下車。

從曝光的監視器畫面可以看到，3名搶匪分別從左右兩側包圍，有的敲車窗、有的拉車門，逼迫這對夫妻下車。最後夫妻為了安全，只好全身赤裸被趕上街，搶匪也將車內衣服丟出來後，開著車揚長而去，留下趕緊在原地穿起衣服，完全不知所措的夫妻倆。

目前不清楚這對夫妻是否有報警，也不知道他們最後是如何離開現場。

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