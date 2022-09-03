軒嵐諾目前「有雨無災」　蘇貞昌喊謝天謝地：解缺水之苦

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

氣象局已針對中颱軒嵐諾發布海上陸上颱風警報，行政院長蘇貞昌3日特別前往視察中央災害應變中心，並表示目前為止都是有雨無災，謝天謝地，解決了北台灣，尤其是基隆的缺水之苦，另外也向民眾喊話，颱風仍在發展，要注意自己的安全，千萬別觀浪、爬山，增加社會的負擔。

根據中央氣象局今10點15分的颱風警報，軒嵐諾中心位置在北緯 23.2 度，東經 124.7 度，即在鵝鑾鼻的東北東方約 420 公里之海面上，並以每小時16公里速度，向北轉北北西進行，預計傍晚會接觸東北角。預報員提醒，由於垂直風切減弱，軒嵐諾強度會再增強，不排除再成為強度颱風。

蘇貞昌表示，極端型的氣候在全球世界各地造成乾旱熱浪或是豪雨成災，而這次台灣史上最慢發布的颱風警報，但到目前為止都是有雨無災，解決了缺水之苦。

不過，蘇貞昌強調，軒嵐諾還在變化，尤其晚上可能會增強，因此，他特別前往防災中心，呼籲全體國人同胞小心謹慎、做好防災準備，並隨時應對變化。

蘇貞昌特別提到，像是高山、海邊，這個時候民眾千萬不要去，在這個時候增加社會的負擔，並要各地方政府應對各地不同的情況隨時做好因應，今天開會也會就各地情形瞭解，希望大家加油。