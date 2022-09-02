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同住小姑「帶砲友回家」被打槍！半夜報仇嚇壞她　女崩潰想逃

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻無奈透露，婚後她被逼付租金住婆婆投資的房子，而同住小姑愛約砲，更打算帶砲友回家，在她堅持拒絕後，對方開始各種鬧，讓她不堪其擾，不禁感慨「我為何要結婚？結了只讓自己過得更不好。」

人妻在「靠北婚姻」娓娓道來，結婚後住在婆婆投資的房子裡，當初夫妻倆被逼搬進去，照樣得付房租，不過房價漲了就會賣掉，「小姑同住，後來先生在外地，只剩我與小姑。」

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尷尬的是，小姑很愛約砲，甚至想把砲友帶回家，此舉讓她覺得很恐怖，便堅決反對，「不料小姑開始各種鬧，甚至半夜敲門驚醒我；但公婆只會袒護，還說自己年輕時也這樣。」

▲▼睡覺壞習慣。（圖／Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

原po表示，再過一陣子，等先生回來就要搬走，「縱使公婆說，那間是為我們準備的新房，就留給小姑當砲房吧！結婚真的不是兩人的事，是兩家人的事，對方的家人亂七八糟，真的會影響婚姻。」

對此，網友們紛紛回應，「小姑來自公婆，噢噢噢噢懂了」、「你都成年了，要住哪裡還不是簡單事」、「男未婚女未嫁，旁人沒資格説嘴，無法接受就搬走」、「好恐怖的婆家，尤其是毒菇」、「小姑是在解救需要發洩的男性，也算大功一件」。

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