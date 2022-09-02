陸多地加嚴封控！　哈爾濱7區、大連主城區「非必要不離家」　

▲哈爾濱靜默後的街道。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地實施嚴格封控，黑龍江哈爾濱1日新增本土個案218例，當地宣佈今（2）日在7區實施臨時管控措施，從嚴管控人員出行，包括轄區居民非必要不離居所；暫停舉辦聚集行活動；電影院、咖啡廳等公共場所暫停營業。

哈爾濱發布緊急通知，進一步強化道里、道外、南崗、香坊、平房、松北、呼蘭等7區管控措施，分別有六大方面。一是從嚴管控人員出行，繼續實行非必要不離7區管控措施，確需離區的須持48小時內2次核酸檢測陰性證明；二是從嚴管控公共場所，對咖啡廳、圖書館、健身房等人員密集、空間密閉場所暫停營業等。

三是從嚴組織全員核酸檢測，凡未按時參加核酸檢測人員一律實行「龍江健康碼」賦黃碼管理；四是從嚴管控聚集性活動，暫停舉辦大型會議、演出、培訓、農村集市等活動，堅持喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦。倡導居民不聚會、不聚集、不聚餐。

五是從嚴防範疫情輸入，加強區域訊息協查和網格化排查，凡未按規定時間完成排查管控、造成嚴重後果的，依法依規從嚴查處；六是從嚴督導檢查，市區兩級指揮部要持續加大重點機構、重點場所、重點人群防控督導檢查力度，發現問題要立行立改，對失職失責的要嚴肅問責。

▲哈爾濱一處中風險社區。（圖／視覺中國）

實際上，大陸多地正接連採取嚴格的管控，例如擁有2000萬人口的四川成都1日開始「封城」，全體居民原則居家；深圳日前宣佈民眾「非必要不離市」，有電子代工大廠富士康的龍華區、福田區的「大陸電子第一街」華強北商圈，均遭封控。

大陸東北地區近日也接連爆發疫情，遼寧大連市嚴控主城區人員流動，全體居民實行「非必要不出戶」；吉林長春1日亦發現5例陽性人員，均為住院患者，7日均無社會面活動軌跡，引發熱議。