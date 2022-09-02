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LIVE／BA.5疫情9月中下旬達高峰　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（9/2）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。指揮中心預估BA.5疫情將在9月中下旬達到高峰，目前北部病例增幅比較高，在達到高峰後仍會有低度社區流行持續到年底。另外，指揮中心正在做次世代疫苗相關準備，預計今日由食藥署召開緊急使用授權(EUA)審查會議。

本土病例已經連續多日破3萬例，針對本土疫情走向，指揮中心發言人莊人祥昨日表示，疫情有低中高推估，目前並沒有說一週會增加萬例，但可能會從3萬變4萬出頭，之後可能從3萬變4萬，一周不會增加萬例，但可能會增加5~6千例。

至於這波本土疫情高峰，莊人祥說，高峰到9月中下旬，後續應該會有持續流行，除非有特別有效的疫苗或幾乎所有人都得過，這疾病才不會在流行，不過大家都知道即使得過也會重複感染，所以就算高峰過了，後續還是會有社區流行，但是屬於比較低度的。

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▲▼8/31指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

王必勝日前表示，莫德納次世代疫苗文件已經補齊，預計今日召開緊急使用授權(EUA)審查會議，若審查通過，指揮中心將於下週一（9/5）召開ACIP會議研議施打規劃。至於到貨時間。王必勝指出，估計最快9月底前能收到第一批進貨，因為還有封緘檢驗問題，希望讓國人儘早打到。

美國FDA於8/31宣布核准「輝瑞BNT」與「莫德納」針對BA.5的雙價疫苗EUA，至於台灣準備審查的莫德納次世代疫苗則是針對BA.1，是否會跟進美國改選BA.5？指揮中心昨日回應，這次美國審查作法較為特殊，還要進一步觀察瞭解，台灣次世代疫苗審查、進貨會依照原規劃進行。

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