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懷孕老婆偷吃　黑道舅舅帶小弟要教訓小王！綠帽男反被網轟爆

▲孕婦雙子宮同時懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

經營婚姻最重要的就是「忠誠」。但一名網友表示，先前發現懷孕的老婆竟然在外面偷偷找小王，讓他戴綠帽，家人得知後都相當生氣，有黑道背景的舅舅甚至帶了2名小弟，準備要教訓小王。PO文曝光後，有些人相當同情他，但也有人認為「你自己也有問題」。

原PO在「Dcard」發文表示，老婆已經懷孕，結果還在外面和小王發生婚外情，目前只有他們家知道這件事情，媽媽已經氣到把竹椅拆掉，準備要教訓老婆。其他親戚長輩也都到家裡要幫忙處理，黑道世家的舅舅更帶了2個凶神惡煞的小弟，說要痛扁小王。他的心情則是有些緊繃，但也鬆了一口氣，因為又可以恢復單身，可是不用被家人和親戚催婚。

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▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

不少網友看到後紛紛表示，「叫小弟先別衝動，蒐集好證據去法院告一波民事賠償，賺一波再爽爽離婚」、「最可憐的是孩子，有考慮過嗎」、「真好奇你會怎麼處理你老婆」、「小孩確定是你的嗎？應該是小王的，這樣你就可以放鬆了，離開這X子」、「先告到底，再來把事情鬧大，絕對要朋友圈、對方家庭親戚全部知道，接著去小王那邊處理，然後小孩先驗DNA」。

但也有人認為原PO有問題，「看到黑道世家，這樣也不是什麼好咖」、「外遇這事是不對，但看主角的態度，我覺得這不意外，還是談談離婚吧！可能對女方也是解脫」、「出事之後再拿出啥小黑道世家來嗆聲，通常是俗辣而已，真的黑道世家都是直接解決。原來親戚關係的黑道背景，也能拿來說嘴，是真是假是一回事，這個行為比較像打架輸了說要回去找媽媽」、「幾歲了拿黑道出來說嘴，呵我看你也沒多有用」。

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