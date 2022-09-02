軒嵐諾到門口急轉彎北上！鄉民揭「颱風不敢來台灣」原因：3+4隔離

▲上一次登陸台灣的颱風是3年前的「白鹿」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

第11號強烈颱風「軒嵐諾」減弱為中颱，中央氣象局今（2日）上午8時30分發布海上警報，首波警戒範圍為東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽，由於上一個登陸台灣的颱風是3年前的「白鹿」，不少網友無奈「快忘記放颱風假是什麼感覺」，有網友便好奇問「為何颱風都不敢靠近台灣？」掀起一陣討論。

原PO在PTT發文，「為什麼這幾年颱風都不敢碰台灣了？」軒嵐諾號稱是今年最強的颱風，結果一到台灣門口後越想越不對，馬上急轉彎北上，「摸都不敢摸小手一下就趕快落跑，為什麼這幾年的颱風愈來愈沒膽了？還是都已經知道台灣很麻煩，能不碰就不碰？」

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貼文一出，網友們紛紛搞笑留言，「進來台灣要先隔離」、「有天氣之子在，颱風敢來放肆」、「有絕對領域」、「要隔離戴口罩」、「會怕護國神山啊」、「因為3+4」、「應該說，為什麼都喜歡挑六日來」、「這路線真的很哭」、「房價太高賠不起」、「希望還有秋颱來下下雨」、「再不來就要缺水了」。

▲颱風路徑讓網友驚呼。（圖／翻攝自PTT）



根據中央氣象局的資料顯示，颱風之移動，主要是受到「太平洋副熱帶高氣壓環流」所導引，一般在北半球的颱風受其南方之偏東風而向西進行，到了較高緯度（約北緯20°以北），因科氏力增加使其偏北且偏右進行，漸漸受西風導引轉向東方行進。另外，如颱風移進的前方有高氣壓，颱風就受阻無法繼續前進，如同水不能向高處流一樣，這時颱風必須改向氣壓比較低的地方行進，以致發生了轉向的情形。

今年夏天仍未有颱風侵台，針對今年夏天颱風數量明顯低於平均值，氣象局表示，目前熱帶印度洋至太平洋，呈現冷-暖-冷分佈，太平洋有反聖嬰現象發展，印度洋則有負相位的印度洋偶極現象發生。

氣象局推測，受到反聖嬰冷海溫偏西的影響，使得西太平洋的東風異常西伸，而孟加拉灣至南海的西風較弱，不利於孕育颱風的「季風槽」發展，這可能就是導致近期颱風少、台灣雨也少的原因之一。

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