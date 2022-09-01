老公「撿別人吸過的奶嘴」給小孩　嗆妻別為錢吵架：先求有再求好

圖文／鏡週刊



節儉是美德，但過了頭就會被認為是摳門、吝嗇！一名人妻抱怨丈夫過於節儉，小孩都用二手貨以外，就連奶嘴及馬桶這種個人衛生用品，丈夫也要撿別人的，向他抗議還被嗆「我們先求有再來求好」；貼文曝光讓其他人都看傻眼。

「有人家小孩，重（從）頭到尾都是撿別人的來用嗎？」一名人妻於臉書社團「靠北婆婆2.0」發文砲轟「節儉過頭」的丈夫，自家小孩不但全部用其他人用過的，甚至連奶嘴及馬桶屬於個人衛生用品也不例外，讓她忍不住詢問，「你其他東西撿別人的就算了，奶嘴跟個人衛生的馬桶可以不要撿回來給小孩用嗎？」

孰料，不覺得有任何不妥的丈夫卻怒回，「可以不要每次因為錢這個東西，來跟我吵架！好嗎？我們先求有再來求好」，人妻聽聞後無奈表示，「再怎麼沒錢，該花的還是要花，不該花的能省就省就好了，真的沒必要從頭撿到尾」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，其他網友都傻眼了，「奶嘴一定要新的吧」「孩子的不用說給最好的，但衛生用品真的還是買新的好」「奶嘴奶瓶不用新的無法接受」「最省錢的方式，就是當初應該射在牆上！！」「建議你老公自己衣服、用品，也可以比照辦理」。

有人狠虧「你老公也是先求有再求好來的，是時候求好的了」「其實最大的錯誤是妳嫁給了他…」「去外面幫孩子撿一個好一點的爸爸回來吧！」「你為什麼要嫁給乞丐啊？」「撿一個爸爸回來好了」。



更多鏡週刊報導

尪離職銀行改跑外送「月賺10萬」 妻嫌：能不能換體面一點的工作

餐廳公告「免低消」店員卻討小孩180元飲料費 網友怒：明顯想坑客人

粗心爸把槍放旅館房間後離開 8歲兒竟開槍打死1歲女嬰