　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

受軒嵐諾外圍環流影響…太平山「中午後休園」！封閉11條步道

▲▼太平山預警性休園。（圖／記者游芳男翻攝）

▲太平山2日中午過後預警性休園。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

強颱「軒嵐諾」來勢洶洶，中央氣象局2日8時30分發布海上颱風警報！太平山國家森林遊樂區考量位屬山區，且受外圍環流影響機率較大，將於2日中午過後預警性休園，所轄自然步道也隨之封閉，避免遊客發生危險。

中央氣象局資料指出，受颱風外圍環流影響，2日臺北市、新北市、桃園市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、新竹、苗栗及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據中央氣象局於2日軒嵐諾颱風預測路徑，軒嵐諾颱風雖不會登台，但林務局羅東林區管理處所轄太平山國家森林遊樂區，考量因位屬山區且受外圍環流影響機率大，為嚴防山區大雨且遊樂區聯外道路路途較長，慮及遊客安全，因此自2日中午過後預警性休園，至於蹦蹦車末班車則調整為9:30。

太平山所轄自然步道自2日中午過後，也實施預警性封閉，包含：林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道-大南澳越嶺段、金瓜寮魚蕨步道等。請遊客暫勿前往，以免發生危險。羅東林業文化園區將於宜蘭縣政府宣佈停班停課時，同步休園。

►巨星同款太陽眼鏡4000元有找！一戴修飾臉型、光芒四射

ET快訊
軒嵐諾速度加快！　暴風圈進巴士海峽「有擴大趨勢」
LIVE／北北基宜最快今夜陸警　氣象局最新說明
鴻海裕隆合作電動車　竟是郭台銘要完成「一個未竟之夢」
日本氣象廳軒嵐諾路徑圖曝　「籠罩半個台灣」
8縣市豪雨開炸！軒嵐諾陷「V轉折點」　動起來關鍵曝
22歲最醜女偶像「激瘦18kg」超狂逆襲！　長腿蛇腰照曝光
納智捷「n⁷」接單熱烈　宣布1700提前結束預購
Jennie、V「親吻照」外流了！　駭客4度曝熱戀證據

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三寶媽曬奶瓶「30cc魔咒降臨」　家長秒懂：不孤單！破解術曝光

軒嵐諾強度減弱！速度加快　暴風圈進入巴士海峽「有擴大趨勢」

魏如萱、蔡旻佑最後演出！幾米音樂劇《向左走向右走》結合5G科技

軒嵐諾颱風挾雨彈進逼　9公路警戒！不排除預警封路

LIVE／北北基宜最快深夜陸警　氣象局最新說明

不斷更新／中颱軒嵐諾逼近！各縣市活動取消延期一次看

軒嵐諾到門口急轉彎北上！鄉民揭「颱風不敢來台灣」原因：3+4隔離

8縣市豪雨彈開炸！軒嵐諾陷「V轉折點」　風速緩「動起來關鍵曝」

北市清寒助學金助攻　169名高三應屆生圓夢上大學

當年乖乖到公司「被即刻放假」！勾網回憶怒了：根本回不了家

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

三寶媽曬奶瓶「30cc魔咒降臨」　家長秒懂：不孤單！破解術曝光

軒嵐諾強度減弱！速度加快　暴風圈進入巴士海峽「有擴大趨勢」

魏如萱、蔡旻佑最後演出！幾米音樂劇《向左走向右走》結合5G科技

軒嵐諾颱風挾雨彈進逼　9公路警戒！不排除預警封路

LIVE／北北基宜最快深夜陸警　氣象局最新說明

不斷更新／中颱軒嵐諾逼近！各縣市活動取消延期一次看

軒嵐諾到門口急轉彎北上！鄉民揭「颱風不敢來台灣」原因：3+4隔離

8縣市豪雨彈開炸！軒嵐諾陷「V轉折點」　風速緩「動起來關鍵曝」

北市清寒助學金助攻　169名高三應屆生圓夢上大學

當年乖乖到公司「被即刻放假」！勾網回憶怒了：根本回不了家

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

淨空老和尚圓寂荼毗大典9／3登場　台南安平周邊管制改道

才和好娜美妻！連千毅「包廂極樂6內衣辣妹」　扭動17秒片外洩　

三寶媽曬奶瓶「30cc魔咒降臨」　家長秒懂：不孤單！破解術曝光

香川照之憔悴現身「鞠躬5次道歉卸主持棒」　日網酸：演技真好！

非法移工躲資源回收場！　台南一舉查獲20名非法外來人口

曹新南／調漲基本工資救不了低薪　實質收入不增反降

19歲男群組吐感情問題討拍反被酸　嗆聲約談判再被砸車釀2傷

軒嵐諾強度減弱！速度加快　暴風圈進入巴士海峽「有擴大趨勢」

同為白色機車外觀太相似遭誤騎 車主求助警方迅速尋回

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

生活熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

486先生捐款給蔣萬安！網見金額笑了

陸警機率增！軒嵐諾「扭捏搖晃」　專家示警新路徑暴風圈恐觸地

陸警可能性提高！有機會颱風假地區曝

軒嵐諾強颱發威！猛烈雨彈開轟　7縣市豪大雨特報

軒嵐諾減弱中颱！海警發布　「首波警戒範圍」曝光

花猴斷開16年婚姻！　她見聲明秒懂原因

吳德榮曝「軒嵐諾」2現況　揭陸警發佈機率

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

更多熱門

相關新聞

陸警機率增！軒嵐諾「扭捏搖晃」　專家示警新路徑暴風圈恐觸地

陸警機率增！軒嵐諾「扭捏搖晃」　專家示警新路徑暴風圈恐觸地

強烈颱風「軒嵐諾」減弱為中颱，中央氣象局今(9/2)上午8時30分發布海上警報，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上表示，新的路徑預測，暴風圈可能碰到陸地。

台中路樹遭強風吹倒壓4輛汽機車

台中路樹遭強風吹倒壓4輛汽機車

彰化颳狂風！彰化大樹倒塌路人急閃　驚險畫面曝光

彰化颳狂風！彰化大樹倒塌路人急閃　驚險畫面曝光

軒嵐諾減弱中颱！暴風圈擴大「仍可能變強颱」　恐成今年首次陸警

軒嵐諾減弱中颱！暴風圈擴大「仍可能變強颱」　恐成今年首次陸警

專家：軒嵐諾暴風圈很貼近北宜陸地

專家：軒嵐諾暴風圈很貼近北宜陸地

關鍵字：

颱風軒嵐諾太平山封園

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

桃園2男遭槍殺陳屍套房！警掌握嫌犯身分

何如芸離婚成功！「從今爾後， 我是自由的何小姐」

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面