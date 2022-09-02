受軒嵐諾外圍環流影響…太平山「中午後休園」！封閉11條步道

▲太平山2日中午過後預警性休園。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

強颱「軒嵐諾」來勢洶洶，中央氣象局2日8時30分發布海上颱風警報！太平山國家森林遊樂區考量位屬山區，且受外圍環流影響機率較大，將於2日中午過後預警性休園，所轄自然步道也隨之封閉，避免遊客發生危險。

中央氣象局資料指出，受颱風外圍環流影響，2日臺北市、新北市、桃園市、新竹縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、新竹、苗栗及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。

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依據中央氣象局於2日軒嵐諾颱風預測路徑，軒嵐諾颱風雖不會登台，但林務局羅東林區管理處所轄太平山國家森林遊樂區，考量因位屬山區且受外圍環流影響機率大，為嚴防山區大雨且遊樂區聯外道路路途較長，慮及遊客安全，因此自2日中午過後預警性休園，至於蹦蹦車末班車則調整為9:30。

太平山所轄自然步道自2日中午過後，也實施預警性封閉，包含：林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道-大南澳越嶺段、金瓜寮魚蕨步道等。請遊客暫勿前往，以免發生危險。羅東林業文化園區將於宜蘭縣政府宣佈停班停課時，同步休園。