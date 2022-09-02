男友媽第一次送禮！她打開驚見「蕾絲情趣戰袍」　網嗨：想抱孫了

▲男友媽媽送禮物給原PO。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人在交往過程中，會和另一半的家人見面，也會收到一些禮物。一名女網友透露，日前就和男友媽媽一起吃飯，對方準備了小禮物，當下她拆開發現裡面竟是一件「情趣睡衣」，讓她當場傻眼，只能一臉尷尬地望向對方。許多人看到後紛紛笑說「媽媽想抱孫了！」

原PO在「Dcard」發文表示，今年母親節的時候，第一次和男友媽媽約吃飯，雙方一見面先是噓寒問暖，接著對方就拿禮物給她。由於見面前就知道男友媽媽有準備小東西，因此她沒有太驚訝，連忙道謝後就收下了。不過對方卻興奮地要她馬上打開來，看喜不喜歡這個小驚喜。

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原PO摸到後發現觸感軟軟的，原以為是衣服或帽子等衣物，沒想到抽出來竟是一件「黑色蕾絲情趣睡衣」，且胸前是薄紗深V設計，肩帶的地方有滿滿的蕾絲，看起來相當性感。她當下看傻眼，完全不知道要做出什麼反應，只能露出尷尬又不失禮貌的微笑，直到最後「我依然沒有從我的詞庫中，找到任何詞彙可以形容這份禮物」。

▲原PO收到情趣睡衣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少人看到後紛紛笑說，「哈哈，幫兒子謀福利，真是好媽媽」、「這是送給她兒子的禮物吧哈哈哈哈」、「可能是媽媽戰袍款式，想說適用於老公，老公的兒子應該也適用哈哈哈哈」、「可能想抱孫了」、「阿姨感覺也很會玩喔～想讓你知道她年輕的時候有多厲害哈哈」，但也有人認為不妥，「我覺得超級沒禮貌…甚至有點沒水準，送這種貼身私密的東西，甚至可以說是情趣的東西，不會管有點多的感覺嗎」。