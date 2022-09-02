ET專訪／打造「2.0科學園區」　謝國樑推2政見：基隆產業大步向前

採訪／崔至雲、郭世賢

攝影／徐文彬、黃國霖

文／ 崔至雲

九合一選舉進入倒數階段，前立委謝國樑積極布局基隆市長選舉，謝國樑接受《ETtoday東森新媒體》專訪時表示，未來想把基隆五堵等地打造出一系列的產業基地，要讓企業家認為，基隆五堵是台北最東邊的區域，而不是一個為縣市，要用這樣的思維來做產業佈局，是南港以東的最新的行政區，而不是外縣市，要讓基隆產業大步向前。

謝國樑8月中旬披上基隆市長候選人的彩帶，首次以基隆市長候選人身份的他受訪時就提到，基隆在下一個階段需要不同的改變，未來的市政方針將以「引進產業，創造就業，關懷弱勢」三大面向進行。期待把基隆打造成為北台灣最新的一個重點就業基地。

謝國樑指出，增加就業是基隆市民重要課題，基隆的位置緊鄰雙北，在五堵、六堵皆有廣大且平坦的腹地，未來基隆捷運路網也會從此處經過，最適合用來規劃「內科2.0的基隆科學園區」。

▲謝國樑。（圖／記者徐文彬攝）

謝國樑提到，近期參選台北市長的參選人皆提到內科的交通堵塞問題，而他認為，最好的方式就是「減壓」，未來基隆如果利用便捷的交通網絡與廣大的空間，絕對可以吸引企業來基隆投資設廠，創造基隆的就業市場。

謝國樑強調，「引進產業」、「創造就業」將是市政規劃第一步，當地方經濟活絡後，市府就有更大的資源可以完善各項市政的推動，包含日前提出的公益環保電動車、打造特色文創聚落、引進24小時人文書店、微型寵物室內樂園、推動天使券等眾多政策，就是要從「公益與人性化」的角度出發，打造基隆成為亞洲最愛有的城市。

謝國樑肯定過去8年基隆市長林右昌的施政成績，但也有信心未來的8年，絕對會做的比林右昌更好，自己對年底的選戰非常有信心，讓我們一代接一代，一起讓基隆更好，基隆不能走回頭路，基隆一定要更進步。