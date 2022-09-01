4顆胚胎僅1顆正常　血友病婦克服萬難懷孕...喜迎健康男寶寶　

▲4顆胚胎只有1顆正常，血友病婦克服萬難懷孕生子。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

血友病是一種基因疾病，可能透過基因遺傳，一名章姓女子去年與愛情長跑7年的男友結婚，但章女因家族有血友病史，遲遲不敢懷孕，擔心生下的小孩也遺傳血友病，遂前往醫院求醫一圓當媽媽的夢。醫師在試管療程中，首次就取到13顆卵子，並培育出4顆胚胎，接著進行胚胎檢測，發現只有1顆胚胎是正常基因，其他3顆都帶有血友病基因，章女最後順利懷孕，生下健康男寶寶。

帶有血友病因子的章姓女子，因哥哥在小時常跌倒而血流不止，父母覺得有異，帶去醫院，沒想到被要求全家進一步檢查，發現母親是乙型血友病帶因者，所以遺傳給她和哥哥，但姐姐和妹妹並沒有，章女去年結婚後與先生展開求子之路，遊茂盛醫院協助製訂試管療程。

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醫師林秉瑤指出，做試管之前要先做基因序列分析，待試管療程時再做「胚胎著床前染色體篩檢」及「胚胎著床前基因診斷」，就能避免下一代罹患遺傳性疾病，可多利用政府「擴大試管補助方案」不無小補。

茂盛醫院基因實驗室主任鄭恩惠強調，基因診斷的探針由醫院自行設計，只酌收千元材料費，減輕病友負擔。台灣關懷血友病協會今年開始提供病友5萬元的優生保健補助（PGD檢測），理事長林旭科呼籲，透過生殖醫學技術避免產下血友病寶寶，從源頭開始預防，期許未來政府能提供血友病友及血友病帶因者試管生育補助，將可省下龐大的醫療健保支出。