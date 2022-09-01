陸男練成「輕功水上漂」拍影片求關注　警上門要求「特殊技能」備案

記者魏有德／綜合報導

山西一名陳姓男子酷愛武術，花了好幾年時間苦練，終於練成「輕功水上漂」的技能，可以在短時間內腳尖輕點跨越數盆水，還能類似「跑酷」般攀爬城牆。陳男將其展現「輕功」的影片發上網路，沒想到卻引來大陸警方注意，要求陳男因擁有「特殊技能」必須到派出所備案。

▲陸男練就「輕功水上漂」特技，反被警方要求至派出所備案。（圖／翻攝微博，下同）

透過陳男拍攝的影片可以發現，一張長椅上擺著三盆水，在慢動作展示中，陳男一躍而起，用腳尖輕點水面，點到第三盆水時雖有點取巧踩到水盆邊緣，仍順利完成「蜻蜓點水」的水上漂技能。

此外，影片中還有陳男腳踩數顆氣球前進，氣球完好如初，未被陳男踩破。也有陳男腳踏欄杆，踩著牆壁直接翻身上牆的畫面，動作一氣呵成，全無拖泥帶水，引起外界關注。

不過，影片放到網路上後卻意外引起警方注意，陳男卻無奈地表示，拍視頻（影片）沒有引起大家太多關注，反而讓派出所關注上了，「他們把我叫去，還給我備了案。」

外界分析，具有特殊技能的人員，往往都會被派出所要求前往備案，包括「開鎖匠」、「特異功能」人士等，主要是發生案件後可以迅速排查，另方面則是碰到複雜難解的「奇案」時，可以藉由具備特殊技能的人員協助警方辦案。