幻想自己是警察　男闖派出所偷安全帽「還睡警車上」...下場慘了

▲高雄市三民一警分局外觀。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名罹患有思覺失調症陳姓男子，去年1月20日潛入三民一警分局三民派出所後方的停車場，偷取警報器、警用安全帽，並破壞警示燈和無線電基座等設備，後來更直接睡在警車上，半小時後才被值班員警發現逮捕、送辦。高雄地院法官考量他的病情，審理後依妨害公務罪判徒刑2月，得易科罰金，並應於執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護1年。

判決指出，陳姓男子罹患有思覺失調症長達20年，但病情反覆時好時壞，去年1月20日他才剛出院4天，就在凌晨5點半潛入三民派出所後方停車場內，徒手竊取警用安全帽1 頂，並扯斷警用警示燈4 顆、警用警報器2 顆，還用萬用鑰匙侵入警備車，扯斷無線電基座。

陳男犯案後沒有逃離，竟在警車上睡著了，過了半個多小時，才被員警發現，還說只想借個位子休息一下，讓員警傻眼，但仍依法將他當場逮捕。

警詢時，陳男供稱想把警用的無線電組裝在自己的轎車上，改裝自己的轎車成警車，因為想當警察，警方也覺得他行為舉止怪異，言談內容多脫離現實，但仍將他依竊盜、妨害公務等罪嫌送辦。

法院審理時發現，陳男罹患思覺失調症超過20年，最近一次的就醫紀錄中，顯示他有妄想症，多次反覆向醫療人員堅稱「自己為警察、要去抓煙毒犯、有17份兼職工作、警局是自己的大本營」，法官認為他仍有一定的行為辨視能力，因此雖依法將他減刑，但仍依損壞公務員職務上掌管之物品罪判他徒刑2月，得易科罰金，並應於執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護1年。