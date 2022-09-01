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社會 社會焦點 保障人權

騙200台人赴柬！高雄人蛇「安哥」20歲就詐欺　警：他不敢回台

▲▼高雄男被點名「真正人蛇」。（圖／翻攝臉書）

▲高雄男被點名「真正人蛇」。（圖／翻攝臉書）

記者許展溢／高雄報導

高雄一名劉姓男子（綽號安哥）擔任人蛇集團主管，至今騙超過200名台灣人赴柬埔寨，警方日前逮捕旗下8成員；根據警方調查，他20歲開始陸續犯下詐欺案，光在台灣就被移送了7次，由於到處都有此案消息，研判劉男短期內不敢回台，就算回台也跑不了。

全案起因於王姓男網友在臉書貼出劉男駕照，指控「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管」。王男指出，劉男外號「羽安」，已經騙了200多位台灣人赴柬埔寨，期間不僅施以電擊、毒打，還不給這些人飯吃，「台灣政府如果真的有心，請查明真相！如有需要配合調查之處，我本人全力配合！」

▲▼市刑大柬埔寨破案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼劉嫌以一條龍（辦護照、住宿、搭機）方，將國人詐騙至當地。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼市刑大柬埔寨破案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

後來高雄市刑大專案小組統籌偵辦，警方查出，組織成員葉姓犯嫌在柬埔寨以貢布波哥山為工作據點，由目前尚滯留在柬埔寨「安哥」劉嫌為首共組人蛇組織並以一條龍（辦護照、住宿、搭機）方式，以臉書或IG張貼炫富照片及散布工作、旅遊等假訊息，將國人詐騙至當地，若被害人未達工作要求或企圖逃跑，則會言詞恐嚇甚至毆打，進而使被害人向在台家屬求援給付贖金放人。

專案小組發動搜索，帶回擔任人力仲介招募幹部葉姓犯嫌、郭姓會計、代辦護照郭姓、何姓司機、桃園機場吳姓司機，並同步借訊招募幹部王姓犯嫌、機場接應之蔡姓、詹姓犯嫌等犯嫌8名，調查發現有多名被害人所辦理的護照都由郭、何等2人簽名代領。

▲▼高中同學邀「到柬埔寨賺大錢」…一落地人身遭禁　付贖才懂被騙了。（圖／記者許展溢翻攝）

▲警方日前逮捕劉嫌旗下8成員。（圖／記者許展溢翻攝）

而警方透露，劉嫌前科累累，有二級毒品前科，曾大膽和朋友到自己打工的超商搶劫，年輕時就犯下詐欺案，最多的是把自己帳戶賣出去供詐騙集團當人頭戶，光目前資料顯示在台灣就將他移送過7次，全涉及詐騙，第1次是在他20歲時，今年5月則第一次出國到柬埔寨。

警方提到，由於跟柬埔寨沒有引渡條款，目前只能等劉嫌自己回台，除非他在該國落網，才看能不能透過關係逮人，不過，現在能確定的是，到處都有劉嫌消息，研判他短期內不敢回台了，且警方也跟移民署協調好，只要「劉嫌一入境，有設定警示，跑不了」。

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