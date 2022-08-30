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社會 社會焦點 保障人權

乘客膽結石發作！暖司機「淋雨陪等救護車」　公司發5千獎金

記者許權毅／台中報導

「人性是美好的！」一名葉小姐在臉書發文表示，自己昨（29）日從高雄搭乘和欣客運要返回台北，不料先生上車後膽結石發作，全身冒冷汗一度癱軟，但昨日下著大雨路上嚴重塞車，先生難以忍受車程，司機潘銘寬得知後，馬上緊急在台中南屯交流道下車，潘銘寬還冒著大雨陪等救護車，幫葉小姐提5大包行李，並且協助照料好兩位小孩，允諾將孩子載回台北後交給外婆照顧，而先生緊急到澄清醫院治療後暫時無大礙。對此，和欣客運表示，司機執行公司SOP有功，特頒5000塊獎金以鼓勵司機的機智反應。

▲▼一名乘客在國道上膽結石發作，暖司機立刻回報並下交流道，還陪等救護車，允諾將孩子安全送回台北。（圖／當事人提供）

▲一名乘客在國道上膽結石發作，暖司機立刻回報並下交流道，還陪等救護車，允諾將孩子安全送回台北。（圖／當事人提供）

葉小姐表示，自己全家4口29日搭乘下午1點多的國道客運，預定從高雄要返回台北，不料先生在嘉義路段突然膽結石發作，原本想說吃了止痛藥會比較好，但狀況不見好，反而全身冒冷汗，就連衣服都濕透，先生臉色蒼白，一度就要在車上暈厥休克，加上當時台中下大雨，路上更加壅塞，先生可能很難等到回台北再就醫，嚇得葉小姐趕緊請託司機能否在附近交流道停車。

▲▼一名乘客在國道上膽結石發作，暖司機立刻回報並下交流道，還陪等救護車，允諾將孩子安全送回台北。（圖／當事人提供）

▲葉小姐表示，丈夫痛到全身冒冷汗，一度癱軟險些休克。（圖／當事人提供）

司機潘銘寬得知後，先馬上回報總部，並且在下個南屯交流道停靠，並且跑到附近加油站確認地址後，協助葉小姐叫救護車，還幫忙把5大包行李拿下來，接著開始跟葉小姐確認未下車的2名小孩由誰在台北接，確認後還等到救護車到，「親眼看到」上救護車才離開。

葉小姐表示，整個過程自己很不知所措，看著司機淋濕的背影，讓他覺得人性很美好，同時也感謝車上乘客的體諒，還有提供止痛藥的小姐。葉小姐也說，很感謝和欣的制度，讓自己很放心，她致電給和欣希望給與感謝金給潘銘寬，不過和欣婉拒表示，此為公司本身SOP。

和欣客運林經理則說明，公司有緊急狀況處置的方式，不過司機潘銘寬處理得更好，熱誠地幫忙照料乘客的孩子，安全地載回台北，公司決定給予大功獎勵，並且頒發5千元獎勵金。

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