朋友請喝廖老大　他曝「6字感想」！一票爆共鳴：好奇哪款難喝

▲原PO喝廖老大，曝光6字心得。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「賽車教父」廖老大跨足飲料界，日前巡店時發現，有加盟店出現口味欠佳、備料缺失等問題，氣得下令整頓120間店，強調改善後的「2.0版本」有變好喝。就有網友在臉書「爆廢公社」發文，說有人買了廖老大請他喝，實際嚐過之後分享「6字心得」，並曝光他心中唯一的缺點，話題引發討論。

這位網友貼出照片，畫面中是廖老大的飲料杯，文中表示，「別人請客來喝看看，喝完感想……不會很難喝啊！」認為就跟一般手搖杯的味道差不多，「越多人說難喝，反而越好奇。」不過唯一的小缺點就是「杯子真的很台……」

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▲原PO認為廖老大就是一般手搖飲店的味道。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，就有喝過的人現身，「我也是覺得一般般，好奇哪一款很難喝，想喝喝看到底多難喝」、「我也覺得沒大家說的這麼難喝@@，但也不會特別去買就是了」、「我男友也說其實不難喝」、「我也覺得就很正常的手搖飲，說很好喝也沒有，說很難喝也不至於。」

至於包裝部分，不少網友也相當認同原PO，「就是杯子樣式尷尬了點」、「這杯子看了就讓人沒興趣喝了」、「絕對不會想拿著它的杯子邊走邊逛街」、「因為看到LOGO，所以打死都不想買的我」、「那個logo真的不行」、「拿著這杯會一直被側目偷笑……我放棄。」