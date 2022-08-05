最便宜iPad將全面翻新！外媒渲染圖曝「三點不同」

▲今年有望推出全新iPad。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果入門款iPad在台灣的銷售榜單中時常奪冠，主要是因為價格最為親民，僅要萬元有找，而根據目前外媒報導，蘋果今年將推出新的版本，並且擁有全面翻新的設計，外媒也公開最新的渲染圖。

根據外媒MySmartPrice的渲染圖中，可以發現第 10 代 iPad 從正面看與第 9 代相似，頂部是鏡頭，螢幕底部是 Touch ID。

▲iPad 改用USB-C插孔。（圖／取自mysmartprice）

▲相機有略為凸起。（圖／取自mysmartprice）

而與前代不同的是，四個側邊改為平整邊框，與iPad Pro相似，此外取消Lightning 接孔，並改為USB-C，並且移除了耳機孔，而相機鏡頭也有些微凸起，外媒推斷可能在感光元件上有所升級。

新的 Apple iPad 預計將由 A14 晶片運行，該晶片與 iPad Air 第 4 代和iPhone 12系列上的晶片相同，支援 5G 網絡。 搭載 10.5 吋或 10.9 吋 Retina 顯示螢幕，最後，iPad 還有望配備 USB Type-C 街口並在最新的 iPad OS 上運行。