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宏仁國中生參加第62屆中小學科學展覽會　為南投斬獲4冠1亞佳績

▲埔里鎮宏仁國中於第62屆全國中小學科展獲4冠1亞佳績。（圖／宏仁國中提供）

▲埔里鎮宏仁國中於第62屆全國中小學科展獲4冠1亞佳績。（圖／宏仁國中提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣宏仁國中一年級生林芊融、劉語昕在老師李季篤帶領下，以「避債蛾的防護衣—探討幼蟲建造蓑巢的防禦行為及蓑巢對卵、幼蟲、蛹、成蟲的防護研究」為題，參加今年第62屆中小學科學展覽會，從全國400件作品中脫穎而出，奪得「生物科」全國第1名，日前更接受總統蔡英文表揚。

宏仁校長李孟桂表示，此次南投縣僅有6件作品參賽，能在全國大賽中異軍突起更顯難能可貴；除了奪冠的生物科，蔡永巳老師帶領一年級生蔡妍誼、李芊妤，以地球科學科「團團云雲_氣團與雲況變化之相關探討」為題，也獲得全國第2名佳績，2項大獎的總積分更讓宏仁國中獲「學校團體獎」第1名、「TDK文教基金會」第1名，成為南投縣奪得「縣市團體獎」第1名的重要關鍵。

▲宏仁國中林芊融、劉語昕(第三排右二、右一)，在指導老師李季篤帶領下，以避債蛾幼蟲的防護為題，榮獲全國中小學科展第一名，並得總統表揚。(宏仁國中提供)

▲宏仁國中林芊融、劉語昕（第三排右二、右一）榮獲全國中小學科展第一名，並得總統蔡英文表揚。（宏仁國中提供）

校方解釋林芊融、劉語昕的研究基礎：避債蛾幼蟲屬雜食性，並有建造蓑巢的習性，幼蟲不管食衣住行都得帶著且依靠蓑巢，直到羽化蛻變為成蟲後，出現雌雄不同的二型性型態，有翅膀的雄蟲會離開蓑巢、雌蟲則續留蓑巢內，交配後再把卵產在雌性的蛹殼裡面，微小的卵粒即受蛹殼、蓑巢雙重保護，是相當獨特的蛾類；評審也給予「研究具創新發現、實驗設計縝密且整體成果具有代表性」的高評價。

▲劉語昕（左）、林芊融喜獲全國科展大賽冠軍。（圖／宏仁國中提供）

▲劉語昕（左）、林芊融喜獲全國科展大賽冠軍。（圖／宏仁國中提供）

林芊融表示，從去年8月份開始研究、經一整年紀錄，發現雌性成蟲竟平均產下1971粒卵，幼蟲孵化鑽出蓑巢的畫面更令人震撼；每隻幼蟲會吐出絲線垂降離開，經實驗環境中如果出現微風，可能會被吹離到1公尺遠處，落地後開始爬行，並可利用葉片、軟性的泡棉、木屑甚至衛生紙等物質，平均花費59分鐘就能做好一個天然的小「防護衣」。

劉語昕說，一開始對於避債蛾如何以蓑巢進行防禦充滿疑惑，因此透過實驗，發現幼蟲利用腳與大顎緊緊拉住蓑巢出口，或從肛門排出液體狀且散發濃濃中藥味的鹼性物質，驅散想要進入的螞蟻或其他天敵，若天敵闖入還會改變身形，增大移動與躲藏的空間；能拿下全國科展國中組生物科的第一名，讓兩名小女生開心不已。

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