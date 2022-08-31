大眼軒嵐諾暴風增胖「急剎鬼彎」噴豪雨！侵襲率破45%　不排除陸警

▲軒嵐諾颱風開「大眼」10級暴風圈擴大，強度再創巔峰。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

今年最強風王、第11號強烈颱風「軒嵐諾」（Hinnamnor，寮國命名，意即國家保護區）經過眼牆置換，再創強度2次巔峰，中央氣象局觀測，軒嵐諾未來12小時是最強時候，今（31日）晚移動到琉球南方海面後，因導引氣流較弱剎車，進行關鍵的往北大轉彎，發布颱風警報機率大增，最新路徑預測，不排除最快9月2日（周五）上半天發布海警，也不排除發陸警。

氣象局預報，今晚起受軒嵐諾颱風外圍環流影響，北台灣風雨逐漸增強，北部及東北部地區有陣雨，並有大雨發生機率，基隆北海岸及北部山區有局部豪雨機率。今晚到9月3日（周六）是雨勢最明顯的時段，目前路徑預估，軒嵐諾未來一天將「急剎」，並向北大轉彎，9月2日至3日（周五至六）將是最接近台灣時間，未來極有可能影響到台灣北部及東半部海面，發布海上警報的機率大，也不排除發布陸上警報；其他地區雨勢較不明顯，中南部有短暫降雨，花東位於背風側則是局部短暫陣雨，到了9月4日（周日）颱風將逐漸遠離。

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▼軒嵐諾一天後將鬼步「急煞迴轉」，不排除發布陸上警報。（圖／中央氣象局）



▼軒嵐諾暴風侵襲機率北基宜花突破40%。



根據氣象局觀測，軒嵐諾目前位在台北東方640公里海面上，以時速20轉9公里向西南轉南、朝琉球南方海面前進，強度稍微減弱，近中心最大風速從每秒55公尺減弱為51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風從每秒68公尺減弱至63公尺，相當於17級風以上，不過7級暴風半徑維持220公里，10級風暴風半徑則擴大至80公里。

氣象局指出，軒嵐諾今晚移動到琉球南方海面後，由於導引氣流較弱，移動速度將逐漸放慢，預計會緩慢行進一段時間之後再北上，此外，位於琉球東南方海面的熱帶低壓，以偏北的方向移動，預計未來將併入「軒嵐諾」颱風的環流之內。各地區暴風圈侵襲機率顯示，台北市、基隆市、花蓮縣、宜蘭縣4地區的機率來到40%以上，其中宜花最高達到45%。

天氣風險公司表表示，軒嵐諾環流還有在整併以後擴大趨勢，為迎風面北部、東北部地區帶來降雨，且下雨範圍、時間都有增多趨勢，基隆北海岸以及北部山區要留意雨勢影響。

▼天氣風險公司降雨熱區預報：

●8月31日（周三）－軒嵐諾颱風外圍環流逐漸開始影響，環境風向為明顯偏北風，北部、東北部是迎風面地區，雲量逐漸增多轉為陰天，也會有局部的間歇性陣雨影響。

●9月2日－9月3日（周五－六）－颱風在東部海域活動，是最接近台灣時間，雖無直接侵襲，但颱風的環流在整併以後有擴大趨勢，強勁的偏北風持續為迎風面地區帶來降雨，且下雨範圍、時間有增多趨勢，基隆北海岸以及北部山區要留意長時間降雨所帶來的影響。

●9月4日（周日）下半天－ 颱風逐漸往北遠離，整體風雨影響明顯減緩。

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