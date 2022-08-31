過半民眾同意中介法是花錢養網軍　64.2％人不滿政府援救困柬台人表現

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）擬定的《數位中介服務法》（下稱《中介法》）被質疑是政府欲箝制言論自由、打擊政敵，引起大量反彈。由國民黨立委江啟臣創立的「啟思民本基金會」公布最新民調，顯示過半人民同意《中介法》是政府花錢養網軍，另有約6成民眾不滿意蔡政府在保障言論自由上的表現。此外，對於國人被騙至柬埔寨後遭不人道對待一事，有64.2％人不滿政府的救援表現。

啟思民本基金會31日公布8月份時事議題民調，指出63.5％的民眾不同意以《中介法》強化政府納管網路社交平台，其中非常不同意48.3％、不太同意15.2％，另非常同意的有12.8％，還算同意20.2％。

對於《中介法》草案規定，政府預計要花25億元設立財團法人，管理網路假訊息，但有31％人非常同意這是用政府的錢公開養網軍，另19.6％還算同意，非常不同意與不太同意則分別為25.8％、18.8％。

在「整體而言，您對於蔡英文政府在『保障言論自由』的表現上，滿不滿意？」方面，非常滿意10％、還算滿意25.2％、不太滿意17.8％、非常不滿意42.9％。

另外，對於國人被騙到柬埔寨後受到不人道對待，政府救援的表現上，有39.3％的民眾非常不滿意，不滿意的有24.9％，還算滿意的佔23.6％、非常滿意則5.7％。

此次啟思民本基金會調查，是針對全國18歲以上的網路人口，於今年8月23日至28日期間，在Facebook投放廣告發送問卷，並剃除IP重複者，一共回收1041份有效問卷。抽樣誤差在95％的信心水準下，為正負3.04％內。

針對原始樣本，基金會採用比例估計法，母群體參數依內政部2022年6月之人口數據，以反覆加權法進行逐項重複連續性修正，使樣本的性別、年齡和地區特徵符合全國母體結構。